H2V MAGALLANES ANUNCIA PAUSA DE ACTIVIDADES

La Asociación Gremial de Productores de Hidrógeno Verde y sus derivados de Magallanes (H2V Magallanes) ha anunciado que pondrá una pausa a sus actividades gremiales, hasta que las condiciones de los mercados internacionales permitan dar un mayor dinamismo al esarrollo de estos proyectos, tan necesarios para acelerar la transición energética global.



La contingencia internacional ha derivado en la inexistencia de un mercado consolidado para el hidrógeno verde y sus derivados, sin compradores firmes ni señales claras de demanda internacional, que permitan sustentar proyectos de gran escala e intensivos en capital como las que se están desarrollando en Magallanes.



Las compañías Consorcio Austral, Acciona & Nordex Green Hydrogen, TEG Chile y Total Energies H2, que continúan formando parte de esta asociación, seguirán trabajando en el desarrollo de sus respectivas iniciativas. Junto con ello, continuarán colaborando con las autoridades para avanzar en una estrategia nacional que brinde certidumbre al proceso de evaluación ambiental, a la obtención de permisos sectoriales y a la necesidad de infraestructura habilitante.



Durante este año y hasta que las condiciones de mercado mejoren, será fundamental que Chile mantenga su posicionamiento internacional y entregue señales de desarrollo país, de tal forma de que, superando este período de maduración, Chile tenga una base sólida para promover el desarrollo de proyectos de hidrógeno y derivados, especialmente en la Región de Magallanes.





La Asociación agradece a todos quienes han colaborado en este proceso, tanto del sector público, privado, académicos, representantes de comunidades, y a las personas e instituciones que se han involucrado desde sus roles con el desarrollo sostenible de esta industria.

