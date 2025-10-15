HIDRÓGENO VERDE: COMISIÓN DE USO DE BORDE COSTERO APRUEBA TRES CONCESIONES PARA MEGAPROYECTOS LOCALES

Fue en el edificio del Gobierno Regional, en el centro de Punta Arenas, que este martes sesionó la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC), puntualmente para pronunciarse en relación a cuatro solicitudes de concesión.

La primera solicitud fue hecha por la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A., conocida por su nombre social: Aguas Magallanes.

En concreto, la solicitud de uso de concesión marítima apuntó a “regularizar el uso de una mejora fiscal consistente en una planta elevadora y una cañería de descarga de emergencia de las PEAS (plantas elevadoras de aguas servidas) Merino Benítez y permite la extensión de esta descarga 12,65 m.”, según se lee en la tabla de convocatoria del CRUBC.

Luego, HIF presentó tres solicitudes de concesión, de las cuales dos fueron aprobadas.

La primera de ellas fue en el sector ensenada Santa Susana, en San Gregorio, para “amparar la instalación y uso de una cañería eléctrica eductora de agua de mar, un emisario de descarga de salmuera y una torre de captación, en completo a la actividad que la compañía desarrolla en el sector”, versa la tabla de situación.

La segunda fue una solicitud de pronunciamiento de concesión marítima menor, en el sector de canal Tortuoso, Punta Arenas, para “amparar la instalación y operación de ductos por el canal Tortuoso para transporte de insumos y productos relacionados a la producción del hidrógeno verde y sus derivados”, cita el mismo insumo.

La rechazada fue en el mismo sector de San Gregorio, pero para la construcción de una dársena (una superficie para habilitar el estacionamiento de vehículos de transporte, para su carga y descarga) “en apoyo al desarrollo y logística de las actividades económicas de la región”, señala el documento.

Finalmente, TEC (Total Energy Consumption) pidió pronunciamiento de concesión marítima mayor en bahía posesión, en San Gregorio también, para “amparar el desarrollo, construcción y operación de un terminal marítimo para el embarque y desembarque de graneles, materiales y carga en general, mediante el atraque de embarcaciones mayores y menores, una plataforma auxiliar, así como un sistema de captación de agua de mar y de descarga de salmuera”. Esta concesión fue aprobada.

Sobre las votaciones, dijo el Gobernador Jorge Flies que, al menos en los proyectos de HIF, “nos llamó la atención que, desde el punto de vista de la propuesta, no estuviera con todos los detalles que quisiéramos haber tenido, y más encima con una sobreposición con el ducto de desaladora (…) En general, se priorizó, ante la petición de más antecedentes, lo que era la desaladora por sobre un puerto de dársena, que por lo menos en la región, los integrantes de la CRUBC no estábamos en conocimiento”.

No obstante lo anterior, relevó el pronunciamiento favorable respecto a la solicitud de TEC, quienes construirían en la boca oriental del estrecho de Magallanes: “Y no es menor, estamos hablando de un proyecto integral, tal como se lo mencionamos a la CRUBC, es un proyecto que ha ingresado al SEA (Servicio de Evaluación Ambiental), tanto en su generación eólica, como en su planta y en su puerto. Y ese proyecto integral, dentro de la solución que tiene, es un puerto de aproximadamente tres kilómetros de extensión, que tanto recibe carga como después va a tener salida de carga, pero también tiene ductos para la producción y ductos de las desaladoras”.

Por su parte, el Delegado Presidencial Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, José Ruiz, valoró el trabajo de la CRUBC “en cuanto a la planificación del territorio en la región, sobre todo para abordar los desafíos que tenemos como región para los próximos 15 o 20 años”: “Muchas veces las soluciones inmediatas pueden resolver cuestiones de ahora, pero también hay problemas futuros. Y como autoridades, no solamente nos tenemos que preocupar del horizonte temporal en que ejercemos como autoridades, sino también pensando el bienestar y desarrollo económico futuro de nuestra región”.

En otro ámbito, el Delegado Ruiz también puso énfasis en “la agilidad de los tiempos de resolución, que en nuestro Gobierno se ha reducido en 50% respecto a como era en el Gobierno Anterior. Si bien siguen siendo plazos bastante extensos, se ha trabajado de muy buena forma y si esta comisión está sesionando regularmente, es porque hay hartos proyectos que están ingresando a la discusión”.

La CRUBC además votó favorablemente para la integración del Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Energía, Sergio Cuitiño, quien tendrá derecho a voz, pero no a voto, en la instancia.

​



​







​



​



​

