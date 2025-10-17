Punta Arenas,
17 de octubre de 2025

ESTOS SON LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO ZONA DE INTERÉS PÚBLICO (ZIP) PUNTA ARENAS: LA HOJA DE RUTA PARA EL CRECIMIENTO DE LA CAPITAL REGIONAL

​A nivel nacional, se establecieron 40 ZIP, de las cuales Punta Arenas integra siete de las iniciativas piloto, siendo la primera en terminar el estudio.

resultadoszippuqgore

La primera señal se entregó en noviembre de 2024, cuando la Secretaría Regional Ministerial (Seremide Vivienda y Urbanismo anunciaba el inicio del estudio, financiado por el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, con el departamento de Desarrollo Urbano de la partición estatal como unidad técnica: se trataba de las Zonas de Interés Público (ZIP), una herramienta territorial que apuntaba a focalizar la inversión del sector público en un área deficitaria de Punta Arenas, a fin de favorecer la integración social y urbana.

Pues bien, el jueves pasado se presentaron los resultados del trabajo.

En el salón Nelda Panicucci, en el edificio del Gobierno Regional, se lanzó el Plan Maestro de la ZIP Sector Sur de Punta Arenas, como efecto de un proceso participativo de un año, que permitió establecer 39 iniciativas de inversiónestimadas en M$300.000, priorizando infraestructura, movilidad, equipamientos y vivienda, y que sirve también como hoja de ruta para el Gobierno Regional, la municipalidad y organizaciones de la sociedad civil.

En la capital de Magallanes, la ZIP abarca 680 hectáreas, entre avenida Pedro Aguirre Cerda, av. 21 de Mayo, Río de los Ciervos y el límite poniente.

A nivel nacional, se establecieron 40 ZIP, de las cuales Punta Arenas integra siete de las iniciativas pilotosiendo la primera en terminar el estudio.

Presentación

El lanzamiento del Plan Maestro contó con la participación del Gobernador de Magallanes y la Antártica Chilena, Jorge Fliesel Subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proañoel Delegado Presidencial Regional, José Ruizel Seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe, además de otras autoridades locales, profesionales diversos, representantes de la sociedad civil y organizaciones regionales.

La máxima autoridad regional puso en contexto el Plan Maestro de la ZIP de la capital regional, pues se enmarca en el Plan de Ciudades Justas del Gobierno de Chile: “No es casualidad que el Sector Sur sea el priorizado, ya que ahí vive un tercio de la población de Punta Arenas y es el territorio donde se concentran los desafíos de accesibilidad, servicios y áreas verdes. Este instrumento permitirá dar continuidad a las inversiones más allá de los cambios de gobierno, asegurando un seguimiento técnico y ciudadano permanente”.

El seremi Uribe, en tanto, explicó que el Plan “significa dar coherencia al crecimiento urbano de Punta Arenas, que en los últimos años se ha extendido hacia el sur con proyectos habitacionales, pero con déficit de equipamientos y conectividad”: “El diagnóstico de la ZIP nos deja 39 proyectos que se desarrollarán durante la próxima década, donde no hay un solo ministerio protagonista, sino que es el Estado en su conjunto trabajando con una mirada multisectorial”.

En la misma línea, el subsecretario Proaño contó: “Esta zona concentra brechas de equipamiento, pero también activos naturales de enorme valor, como el Río de los Ciervos, los humedales y el borde costero. Integrarlos adecuadamente en la planificación urbana fortalece la resiliencia frente al cambio climático y mejora la calidad de vida de las personas”. En este sentido, la ZIP promueve un equilibrio entre desarrollo urbano y preservación ecológica, reconociendo los ecosistemas como parte del patrimonio natural de la ciudad.

Por su parte, el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz valoró el esfuerzo conjunto del Estado y la ciudadanía: “Este plan responde al principio de equidad territorial impulsado por el Presidente Gabriel Boric, anticipa el crecimiento con planificación y acerca servicios públicos a los barrios, integrando proyectos habitacionales, educativos, de salud y áreas verdes que darán vida a una nueva comunidad en el sector sur”.

Proyectos

Del total de proyectos consensuados con la comunidad, se identificaron 20 iniciativas priorizadas que ya cuentan con algún estado de avance y 19 nuevos proyectos de inversión. Destacan entre las iniciativas a concretarse en el corto y mediano plazo el Mirador Pontón Lonsdale, definido como obra detonante; el Programa Urbano Habitacional Ciudad de los Vientos, ya en ejecución, y el Parque Urbano homónimo; el mejoramiento de diversas vías en Villa Generosa y la construcción de un parque asociado al Chorrillo Magdalena, entre otras.

En cuanto a nuevos proyectos, destacan el Centro Cívico Zona Sur, el Mercado Agrícola y Hortícola, la construcción del Parque Urbano Río de los Ciervos, el ensanche de la avenida 21 de Mayo, además de la apertura de vialidades proyectadas en el Plan Regulador Comunal.

El urbanista Eduardo Bresciani, jefe del equipo consultor a cargo del estudio, destacó el carácter innovador de esta iniciativa: “Normalmente las ciudades crecen con proyectos dispersos, sin una coordinación real entre vivienda, transporte y espacio público. Punta Arenas está marcando un precedente al asegurar que el desarrollo de viviendas vaya acompañado de parques, conectividad vial y equipamientos”.

En representación de las diversas organizaciones de la sociedad civil y comunidad que participaron en la formulación del Plan Maestrola presidenta de la Unión Comunal Hernando de Magallanes, Raquel Álvarez valoró que las políticas públicas se construyan directamente con las vecinas y vecinos: “Estos últimos años, el sector sur lleva un desarrollo muy fuerte en lo habitacional, pero eso implica también otros problemas que abordamos en mesas de trabajo, donde los vecinos plasmaron sus ideas y sus necesidades. Pero sobre todo estamos contentos por la obra de confianza que se va a construir en el Pontón Londsdale y el futuro ensanche de la Costanera”, cerró.








MINVU Y GOBIERNO REGIONAL SELLARON COMPROMISO INTERSECTORIAL Y ANUNCIARON CARTERA DE PROYECTOS EN LA ZIP SECTOR SUR DE PUNTA ARENAS

ESTOS SON LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO ZONA DE INTERÉS PÚBLICO (ZIP) PUNTA ARENAS: LA HOJA DE RUTA PARA EL CRECIMIENTO DE LA CAPITAL REGIONAL

​A nivel nacional, se establecieron 40 ZIP, de las cuales Punta Arenas integra siete de las iniciativas piloto, siendo la primera en terminar el estudio.

​A nivel nacional, se establecieron 40 ZIP, de las cuales Punta Arenas integra siete de las iniciativas piloto, siendo la primera en terminar el estudio.

GENDARMERÍA DESPIDIÓ A QUERIDO Y DESTACADO EJEMPLAR CANINO

resultadoszippuqgore

ESTOS SON LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO ZONA DE INTERÉS PÚBLICO (ZIP) PUNTA ARENAS: LA HOJA DE RUTA PARA EL CRECIMIENTO DE LA CAPITAL REGIONAL

CM 7

incubatecufromagallanes

liliana

