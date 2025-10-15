AGIA BUSCA SUMAR A NUEVAS PYMES DE CARA A LA EXPO MAGALLANES 2026

​Con el objetivo de incorporar a nuevas pymes y a rubros emergentes a la Expo Magallanes 2026 es que, la Asociación Gremial de Industriales y Artesanos, realiza un llamado a los emprendedores magallánicos a sumarse al gremio.



“Los requisitos para ser socio de AGIA es tener la iniciación de actividades y tener un giro correspondiente al mundo industrial y artesanal. Una vez revisados los antecedentes se paga una cuota de inscripción y luego una mensualidad” declaró César Alderete, Presidente de AGIA Magallanes.



Sumado a esto, Alderete recalcó que “todos los socios, con sus cuotas al día, pueden acceder a nuestros beneficios. Contamos con un campo recreativo en San Juan, tenemos un salón para realizar distintos tipos de actividades, donde pueden acceder de manera preferente, y, también, vamos a realizar un ciclo de charlas y capacitaciones para nuestros emprendedores que estará enfocado, por ejemplo, en el uso de redes sociales”.



Por su parte, Juan Ramón Cárdenas, Vicepresidente de AGIA, declaró que “nuestro principal interés es que los nuevos socios sean manufactureros, que fabriquen y utilicen mano de obra regional, queremos incorporar gente joven, con nuevas ideas, para que ellos se proyecten a futuro con las grandes empresas y los grandes eventos”.



Por último, desde la Asociación Gremial, recalcaron que todos los interesados pueden acercarse a las oficinas de AGIA en Sarmiento 677 o mediante correo electrónico a [email protected] para obtener la información acerca de la Expo Magallanes y de los beneficios que tiene ser parte de la entidad.







