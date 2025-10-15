Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

15 de octubre de 2025

AGIA BUSCA SUMAR A NUEVAS PYMES DE CARA A LA EXPO MAGALLANES 2026

Todos los interesados pueden acercarse a las oficinas de AGIA en Sarmiento 677 o mediante correo electrónico a [email protected]

AGIA MAGALLANES

​Con el objetivo de incorporar a nuevas pymes y a rubros emergentes a la Expo Magallanes 2026 es que, la Asociación Gremial de Industriales y Artesanos, realiza un llamado a los emprendedores magallánicos a sumarse al gremio.

“Los requisitos para ser socio de AGIA es tener la iniciación de actividades y tener un giro correspondiente al mundo industrial y artesanal. Una vez revisados los antecedentes se paga una cuota de inscripción y luego una mensualidad” declaró César Alderete, Presidente de AGIA Magallanes.

Sumado a esto, Alderete recalcó que “todos los socios, con sus cuotas al día, pueden acceder a nuestros beneficios. Contamos con un campo recreativo en San Juan, tenemos un salón para realizar distintos tipos de actividades, donde pueden acceder de manera preferente, y, también, vamos a realizar un ciclo de charlas y capacitaciones para nuestros emprendedores que estará enfocado, por ejemplo, en el uso de redes sociales”.

Por su parte, Juan Ramón Cárdenas, Vicepresidente de AGIA, declaró que “nuestro principal interés es que los nuevos socios sean manufactureros, que fabriquen y utilicen mano de obra regional, queremos incorporar gente joven, con nuevas ideas, para que ellos se proyecten a futuro con las grandes empresas y los grandes eventos”.

Por último, desde la Asociación Gremial, recalcaron que todos los interesados pueden acercarse a las oficinas de AGIA en Sarmiento 677 o mediante correo electrónico a [email protected] para obtener la información acerca de la Expo Magallanes y de los beneficios que tiene ser parte de la entidad.



zumbatonenapssm

SALUD MAGALLANES Y ENAP TRABAJANDO POR LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER CERVICOUTERINO Y DE MAMA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MINISTRO GARCÍA EN CUMBRE MUNDIAL DEL TURISMO DE PUERTO NATALES: "HAY 70 PAÍSES QUE ESTÁN ADMIRANDO LA REGIÓN Y QUE SEGURAMENTE VAN A TRAER MÁS NEGOCIOS AL PAÍS"

Leer Más

​Ministro: "Este año nosotros vamos a estar muy cerca del número de turistas que recibe Brasil, un país diez veces más grande que nosotros, por eso no cabe duda de que vamos más rápido que nuestros vecinos en esta materia".

​Ministro: "Este año nosotros vamos a estar muy cerca del número de turistas que recibe Brasil, un país diez veces más grande que nosotros, por eso no cabe duda de que vamos más rápido que nuestros vecinos en esta materia".

CMTA 1
nuestrospodcast
stand 2

LA JUNJI MAGALLANES VIVIÓ CON ÉXITO LA TERCERA FERIA DE SERVICIOS Y BENEFICIOS PARA SUS FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
AGIA MAGALLANES

AGIA BUSCA SUMAR A NUEVAS PYMES DE CARA A LA EXPO MAGALLANES 2026

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
CMTA 1

MINISTRO GARCÍA EN CUMBRE MUNDIAL DEL TURISMO DE PUERTO NATALES: "HAY 70 PAÍSES QUE ESTÁN ADMIRANDO LA REGIÓN Y QUE SEGURAMENTE VAN A TRAER MÁS NEGOCIOS AL PAÍS"

liliana

YO CONFÍO Y, ¿TÚ?

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
atletismoescolar

LIGA ESCOLAR DE ATLETISMO VIVIÓ SU QUINTA FECHA ESTE FIN DE SEMANA Y ENTRA EN SU RECTA FINAL

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)