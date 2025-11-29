SECTOR SALUD EFECTÚA LLAMADO A LA PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN MAGALLÁNICA EN TORNO AL VIH – SIDA

​En contexto de una nueva conmemoración del Día Mundial del SIDA, este 01 de diciembre, el sector salud efectúa un llamado a la comunidad a reforzar las medidas de prevención y autocuidado, bajo el lema “Por una respuesta transformadora, con compromiso y protección”.



El llamado considera incidir en una cultura de la prevención y sensibilización de la población magallánica en torno al VIH – SIDA e ITS, a la vez de reforzar el uso correcto de preservativo y aumentar el testeo para un diagnóstico oportuno e inicio precoz de tratamiento antirretroviral.



Al respecto, la directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez, comentó que, “toda la oferta de prevención se encuentra a disposición gratuita de los usuarios/as mayores de 14 años, independiente de su sistema previsional y/o nacionalidad, siendo requisito la presentación de cédula de identidad o pasaporte para su atención”, acotó la autoridad.



Agregando la gestora de la Red Asistencial que, el testeo es vital para una pesquisa precoz y tratamiento oportuno. “Invitamos a la comunidad a acceder a test rápido para VIH en una nueva jornada intramuros, a realizar este 01 de diciembre, entre las 09.30 y 12.00 horas, en el CAE piso 1, del Hospital Clínico”.



Por su parte, Gustavo Leal, tecnólogo médico del Hospital Clínico de Magallanes, reiteró la importancia de que las personas conozcan su estado serológico, considerando que muchas veces el VIH puede generar síntomas primarios, pero después se puede estar sin generar síntomas durante muchos años. "Hoy en día, en el Hospital Clínico de Magallanes se ofrece el testeo de forma voluntaria, de lunes a viernes, desde las 08.00 a 12.00 horas, en infectología o bien pueden acercarse a UNACESS; este examen es voluntario, no tiene un costo económico y, además toda muestra que sale reactiva, se envía al Instituto de Salud Pública ISP”, indicó el profesional.



Consignar que, en nuestro país la Ley N°19.779 resguarda los derechos de las personas respecto a la prevención, diagnóstico, control y tratamiento del VIH/SIDA, asimismo cautela el libre e igualitario ejercicio de los derechos de las personas que viven con VIH, impidiendo las discriminaciones para su acceso a educación, trabajo y salud.





