MAGALLANES FORTALECE FORMACIÓN EN HIDRÓGENO VERDE CON NUEVO LABORATORIO EN LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

Autoridades regionales y académicas constataron la finalización de las obras civiles y el equipamiento del nuevo laboratorio de hidrógeno verde instalado en el Centro de Estudio de los Recursos Energéticos (CERE) de la Universidad de Magallanes. La infraestructura busca fortalecer la formación técnica y profesional vinculada a la cadena de valor del hidrógeno verde en la región.

La iniciativa corresponde al proyecto “Desarrollo de capacidades en hidrógeno verde para técnicos vinculados a energía”, ejecutado mediante un convenio entre la Subsecretaría de Energía y la Universidad de Magallanes, con financiamiento del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible (DPS). El proyecto contempla una inversión total de 700 millones de pesos entre 2024 y 2026.

El laboratorio incorpora un electrolizador de mediana escala de 20 kW y una celda de combustible de 10 kW, equipamiento que permitirá simular el ciclo completo de producción, almacenamiento y uso de hidrógeno verde. Con ello, estudiantes podrán desarrollar experiencias de aprendizaje práctico en condiciones controladas, preparándose para los desafíos de la industria energética que proyecta su desarrollo en Magallanes.

El rector de la Universidad de Magallanes, José Maripani, valoró la instalación del equipamiento señalando que permitirá fortalecer la formación aplicada con pertinencia territorial. Según indicó, contar con tecnología real facilitará que estudiantes desarrollen competencias prácticas vinculadas al crecimiento de la industria del hidrógeno verde en la región.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, la iniciativa también contempla la entrega de kits educacionales de electrólisis para el Liceo Industrial Armando Quezada Acharán y el Liceo Politécnico Raúl Silva Henríquez, además de capacitación docente a cargo de la Universidad de Magallanes. La infraestructura deberá obtener la certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), proceso proyectado para junio de 2026, tras lo cual se integrará formalmente a la malla educativa durante ese mismo año.

​

