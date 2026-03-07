Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

7 de marzo de 2026

MAGALLANES FORTALECE FORMACIÓN EN HIDRÓGENO VERDE CON NUEVO LABORATORIO EN LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

La nueva infraestructura instalada en el CERE permitirá simular el ciclo completo de producción, almacenamiento y uso de hidrógeno verde, fortaleciendo la formación técnica y profesional en la región.

Laboratorio Hidrógeno Verde

Autoridades regionales y académicas constataron la finalización de las obras civiles y el equipamiento del nuevo laboratorio de hidrógeno verde instalado en el Centro de Estudio de los Recursos Energéticos (CERE) de la Universidad de Magallanes. La infraestructura busca fortalecer la formación técnica y profesional vinculada a la cadena de valor del hidrógeno verde en la región.

La iniciativa corresponde al proyecto “Desarrollo de capacidades en hidrógeno verde para técnicos vinculados a energía”, ejecutado mediante un convenio entre la Subsecretaría de Energía y la Universidad de Magallanes, con financiamiento del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible (DPS). El proyecto contempla una inversión total de 700 millones de pesos entre 2024 y 2026.

El laboratorio incorpora un electrolizador de mediana escala de 20 kW y una celda de combustible de 10 kW, equipamiento que permitirá simular el ciclo completo de producción, almacenamiento y uso de hidrógeno verde. Con ello, estudiantes podrán desarrollar experiencias de aprendizaje práctico en condiciones controladas, preparándose para los desafíos de la industria energética que proyecta su desarrollo en Magallanes.

El rector de la Universidad de Magallanes, José Maripani, valoró la instalación del equipamiento señalando que permitirá fortalecer la formación aplicada con pertinencia territorial. Según indicó, contar con tecnología real facilitará que estudiantes desarrollen competencias prácticas vinculadas al crecimiento de la industria del hidrógeno verde en la región.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, la iniciativa también contempla la entrega de kits educacionales de electrólisis para el Liceo Industrial Armando Quezada Acharán y el Liceo Politécnico Raúl Silva Henríquez, además de capacitación docente a cargo de la Universidad de Magallanes. La infraestructura deberá obtener la certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), proceso proyectado para junio de 2026, tras lo cual se integrará formalmente a la malla educativa durante ese mismo año.


sheep

OBRA AUDIOVISUAL MAGALLÁNICA SERÁ EXHIBIDA EN SAN JOSÉ DE COSTA RICA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO IMPULSA CAMPAÑA PARA FORTALECER BRIGADA DE BOMBEROS DE RÍO SECO

Leer Más

​La convocatoria busca sumar voluntarios y respaldo empresarial para lograr establecer un cuerpo.

​La convocatoria busca sumar voluntarios y respaldo empresarial para lograr establecer un cuerpo.

CAMPAÑA BRIGADA DE RÍO SECO (1)
nuestrospodcast
goreturismo

CONSEJO REGIONAL DE TURISMO CONSOLIDA SU TRABAJO EN SEGUNDA SESIÓN PLENARIA: NUEVOS INSUMOS TECNOLÓGICOS, INVERSIONES Y ADMINISTRACIÓN DE PARQUES MARCAN JORNADA

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Laboratorio Hidrógeno Verde

MAGALLANES FORTALECE FORMACIÓN EN HIDRÓGENO VERDE CON NUEVO LABORATORIO EN LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
dtpuntarenasfutsal

PUNTA ARENAS FUTSAL DEBUTARÁ ESTE SÁBADO ANTE SANTIAGO MORNING EN EL ESTADIO FISCAL

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Gabriel Boric, condecoración Carabineros de Chile

PRESIDENTE GABRIEL BORIC RECIBE LA CONDECORACIÓN DE CARABINEROS DE CHILE "ALGUACIL MAYOR JUAN GÓMEZ DE ALMAGRO" EN EL GRADO DE "ALGUACIL ILUSTRE"