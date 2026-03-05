PRESIDENTE GABRIEL BORIC RECIBE LA CONDECORACIÓN DE CARABINEROS DE CHILE "ALGUACIL MAYOR JUAN GÓMEZ DE ALMAGRO" EN EL GRADO DE "ALGUACIL ILUSTRE"

El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, recibió la condecoración de Carabineros de Chile “Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro” en el grado “Alguacil Ilustre”, en compañía del general director de Carabineros, Marcelo Araya; el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero; el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado; la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao.



En la ceremonia, realizada en la Escuela de Oficiales de Carabineros de Chile, el Jefe de Estado destacó la labor de la institución y el trabajo conjunto con el Gobierno, afirmando que “cuando se trabaja con honestidad, con corazón, cuando se ve que cada uno está trabajando por Chile, los caminos convergen y nos ponemos en la misma senda”.



El general director de Carabineros, Marcelo Araya, por su parte, afirmó que “en nombre de todas las mujeres y hombres a quienes tengo el alto honor de liderar y representar, queremos tanto destacar como realzar su figura y agradecer la gestión llevada adelante, una distinción entregada con genuina gratitud y con mucho afecto, en virtud de que en el desempeño de su alta magistratura ha impulsado el fortalecimiento estructural de Carabineros de Chile"



El otorgamiento de la condecoración “Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro”, en el grado de Alguacil Ilustre, se encuentra reservado para quienes se distinguen por el apoyo al trabajo desarrollado por Carabineros de Chile. En esta oportunidad, en virtud del fortalecimiento estructural de Carabineros de Chile, mediante el incremento en la implementación de nueva tecnología y la suma del capital humano para la institución.