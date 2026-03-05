Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

5 de marzo de 2026

PRESIDENTE GABRIEL BORIC RECIBE LA CONDECORACIÓN DE CARABINEROS DE CHILE "ALGUACIL MAYOR JUAN GÓMEZ DE ALMAGRO" EN EL GRADO DE "ALGUACIL ILUSTRE"

En compañía de autoridades de Gobierno y de Carabineros de Chile, el General Director, Marcelo Araya, impuso la condecoración al Jefe de Estado, para “realzar su figura y agradecer la gestión llevada adelante”.

Gabriel Boric, condecoración Carabineros de Chile

El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, recibió la condecoración de Carabineros de Chile “Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro” en el grado “Alguacil Ilustre”, en compañía del general director de Carabineros, Marcelo Araya; el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero; el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado; la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao.

En la ceremonia, realizada en la Escuela de Oficiales de Carabineros de Chile, el Jefe de Estado destacó la labor de la institución y el trabajo conjunto con el Gobierno, afirmando que “cuando se trabaja con honestidad, con corazón, cuando se ve que cada uno está trabajando por Chile, los caminos convergen y nos ponemos en la misma senda”.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, por su parte, afirmó que “en nombre de todas las mujeres y hombres a quienes tengo el alto honor de liderar y representar, queremos tanto destacar como realzar su figura y agradecer la gestión llevada adelante, una distinción entregada con genuina gratitud y con mucho afecto, en virtud de que en el desempeño de su alta magistratura ha impulsado el fortalecimiento estructural de Carabineros de Chile"

El otorgamiento de la condecoración  “Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro”, en el grado de Alguacil Ilustre, se encuentra reservado para quienes se distinguen por el apoyo al trabajo desarrollado por Carabineros de Chile. En esta oportunidad, en virtud del fortalecimiento estructural de Carabineros de Chile, mediante el incremento en la implementación de nueva tecnología y la suma del capital humano para la institución.

Boric Club Hípico

PRESIDENTE BORIC VISITA EX CLUB HÍPICO Y DESTACA RECUPERACIÓN DEL TERRENO PARA FUTURO PARQUE EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PRESIDENTE GABRIEL BORIC ENCABEZA PRESENTACIÓN DE AVANCES EN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Leer Más

​En su visita a la zona, el mandatario, acompañado de autoridades locales, recorrió el Muelle Mardones y conoció los avances en el ordenamiento del borde costero.

​En su visita a la zona, el mandatario, acompañado de autoridades locales, recorrió el Muelle Mardones y conoció los avances en el ordenamiento del borde costero.

boricmagallanes2026
nuestrospodcast
carabineros-patrulla-1200x630

DETIENEN A TURISTA FRANCÉS POR ENCENDER CIGARRILLO EN SECTOR NO HABILITADO DE TORRES DEL PAINE

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Gabriel Boric, condecoración Carabineros de Chile

PRESIDENTE GABRIEL BORIC RECIBE LA CONDECORACIÓN DE CARABINEROS DE CHILE "ALGUACIL MAYOR JUAN GÓMEZ DE ALMAGRO" EN EL GRADO DE "ALGUACIL ILUSTRE"

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
4ta BRIACO Chorillos

INVESTIGAN FALLECIMIENTO DE SUBOFICIAL DEL EJÉRCITO EN RECINTO MILITAR DE PUNTA ARENAS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
-112025afiche fae 2026-1 insta-web

SE INICIA EL PROCESO DE POSTULACIÓN A LA FERIA ANTÁRTICA ESCOLAR 2026