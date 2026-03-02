CICLETADA FAMILIAR REUNIÓ A 300 PERSONAS EN LA COSTANERA

​Con una masiva participación se desarrolló este domingo la Cicletada Familiar organizada por la Municipalidad de Punta Arenas, en el marco del inicio de actividades en conmemoración al Mes de la Mujer.



La actividad, que contempló un recorrido de 5 kilómetros por la Avenida Costanera del Estrecho, desde el sector letras Punta Arenas hasta calle Manantiales y regreso, convocó a cerca de 300 vecinos de todas las edades, muchos de ellos en familia, quienes se inscribieron desde temprano para ser parte de la jornada.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la alta convocatoria y el ambiente que se vivió durante la mañana. "Fue una muy buena excusa para volver a encontrarnos en un espacio público que durante toda la semana hemos llenado de niños y familias haciendo deporte. Cerca de 300 vecinos participaron en esta primera cicletada en honor al Mes de la Mujer. Siempre estamos buscando instancias para que nuestra costanera, especialmente en días como este, pueda ser utilizada por todos. Hubo orden y una muy buena recepción de las familias, que ya nos piden que se repita", afirmó.

La jornada incluyó un calentamiento previo a la largada, a cargo de la monitora de zumba Lidia Runil, además de entrega de kits para los primeros inscritos, fruta al término del circuito, puntos de hidratación y sorteos de implementos deportivos entre los participantes.

Entre los asistentes estuvo Jaime Domínguez, quien participó junto a su hija Amalia. "Siempre andamos en bicicleta, así que vinimos a disfrutar el día y estuvo muy bueno. Me parece muy bien que se abran estos espacios para que la gente pueda hacer deporte", comentó. Amalia también valoró la experiencia. "Vine con mi papá y me pareció súper divertido. Me encantó", señaló.

Otro de los participantes, Silvestre Opazo, comentó que asistió junto a sus hermanos y su madre. "La pasé muy bien, fue un muy buen ejercicio y me encantó", expresó. En tanto, Amanda Moncada, quien llegó con su familia, destacó que se levantaron temprano para participar y que disfrutó tanto del recorrido como del encuentro con amigos.

Desde el municipio subrayaron que esta iniciativa marca el inicio de una serie de actividades programadas durante marzo, reforzando el uso de los espacios públicos, la promoción del deporte y la participación familiar en la comuna.





