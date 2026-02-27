27 de febrero de 2026
JULIO ALVARADO REPASÓ SU TRAYECTORIA MUSICAL Y CANTÓ EN VIVO
Buenos Días Región
En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el cantante regional Julio Alvarado recordó sus inicios en el folclore magallánico, integrando diversos conjuntos y participando en festivales locales y giras en la región y Argentina.
Actualmente continúa activo en agrupaciones folclóricas junto a su esposa, combinando baile y canto. Durante el programa interpretó la canción una canción de Alejandro Fernández.
Para finalizar, el humorista regional Miguel Ángel Centella comentó el Festival de Viña 2026, señalando que algunos comediantes han excedido límites en el lenguaje, aunque reconoció que muchas veces ese estilo responde a exigencias televisivas y de rating.
GOBIERNO REGIONAL RECIBE ESTUDIO DE HARVARD PARA IMPULSAR LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE TIERRA DEL FUEGO
El informe elaborado por Growth Lab de la Universidad de Harvard entrega un diagnóstico económico y propone áreas estratégicas para avanzar hacia una matriz productiva más sostenible y resiliente en la provincia fueguina.
El informe elaborado por Growth Lab de la Universidad de Harvard entrega un diagnóstico económico y propone áreas estratégicas para avanzar hacia una matriz productiva más sostenible y resiliente en la provincia fueguina.