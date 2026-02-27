Punta Arenas,
27 de febrero de 2026

SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL POTENCIA SU ROL ESTRATÉGICO EN LAS COMUNAS

​Participa activamente en los Consejos Comunales de Seguridad Pública aportando a sus planes preventivos con diversas acciones que de manera estratégica fomenten la prevención de delitos y se incorpore el enfoque de derechos humanos de jóvenes y adolescentes en las políticas locales de seguridad.

Como una forma de potenciar el rol preventivo y de relacionamiento comunitario, el Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, participó en el Consejo Intercomunal de Seguridad Pública de las comunas de Natales y Torres del Paine, actividad que contó con la presencia del Delegado Provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz y de la Seremi de Seguridad Pública, Carla Barrientos.

La presencia del Director Regional César Montiel, resulta ser vital para integrar el trabajo que este servicio lleva a cabo en esta materia y cómo se puede aumentar la seguridad pública, mediante el empuje de programas de rehabilitación, capacitación y/o empleo como una estrategia preventiva que requiere de la articulación intersectorial y del trabajo comunitario de manera descentralizada. 

"Es de suma importancia que, con apoyo de toda la institucionalidad, avancemos en disminuir la reincidencia para lograr más seguridad, trabajo que requiere no sólo de nuestro despliegue en el territorio para incorporar un enfoque integral en reinserción, especialmente en el sistema juvenil, sino que también nos acerque al trabajo que realizan las comunas y sus municipios en esta temática", destacó César Montiel, Director Regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes.

La autoridad también relevó que este trabajo se ha replicado en cada una de las comunas durante el primer año de funcionamiento como nueva institucionalidad de reinserción, participando activamente en los Consejos Comunales de Seguridad Pública, aportando a sus planes preventivos con diversas acciones que de manera estratégica fomenten la prevención de delitos y se incorpore el enfoque de derechos humanos de jóvenes y adolescentes en las políticas locales de seguridad, entendiendo que la reinserción social es parte de la seguridad pública.
El Comité Intercomunal de Seguridad Pública de Natales y Torres del Paine también contó con la presencia de encargados de seguridad de ambas comunas, Carabineros, PDI, Ministerio Público (Fiscalía local), Gendarmería, representantes de juntas de vecinos, SAG, Aduana y el Servicio de Reinserción Social Juvenil, entre otros.
Los Consejos Comunales de Seguridad Pública son órganos de carácter consultivo y de coordinación a nivel local, destinados a diagnosticar y prevenir delitos, así como a mejorar la convivencia y seguridad ciudadana en cada comuna.



