Punta Arenas,
27 de febrero de 2026

HUMORISTA MAGALLÁNICO MIGUEL ÁNGEL CENTELLA CONSOLIDA SU GIRA NACIONAL Y PREPARA SU LLEGADA A UN GRAN ESCENARIO NACIONAL

Almorzando con Checho

Miguel Ángel Centella

En el programa Almorzando con Checho, el humorista regional Miguel Ángel Centella conversó desde Santiago sobre su intensa agenda de verano, marcada por presentaciones en distintos escenarios del país. El comediante magallánico se encuentra radicado temporalmente en la capital desde enero, donde ha desarrollado una nutrida agenda artística durante febrero y marzo.

Entre sus presentaciones destacó su paso por la carpa del humorista Bombo Fica en El Quisco, espacio que describió como un verdadero anfiteatro itinerante. También participó en festivales en Viña del Mar y Limache, este último televisado por Chilevisión, además de un evento solidario en Concepción junto a reconocidos comediantes como Guaso Filomeno y Nancho Parra, en apoyo a familias afectadas por incendios forestales.

Durante la entrevista, Centella también reflexionó sobre el estado actual del humor en Chile y los límites en la comedia, especialmente en escenarios de alta exposición como el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Señaló que, si bien el público suele estar abierto a distintos estilos, existen responsabilidades cuando se trata de transmisiones televisivas de carácter internacional. Asimismo, abordó la polémica que involucró al comediante Dino Gordillo, indicando que, a su juicio, mientras no existan pruebas concretas, no corresponde emitir juicios definitivos.

En el plano local, el humorista confirmó que el restaurante “Tierra de Diablo”, emprendimiento familiar que mantiene junto a su equipo, se encuentra actualmente en venta. Explicó que la decisión responde a la intensa agenda de viajes y compromisos artísticos, los que dificultan compatibilizar el negocio con su carrera sobre los escenarios.

En cuanto a sus próximas presentaciones, Miguel Ángel Centella anunció fechas en Victoria, Angol y Los Ángeles, además de su esperado show en el Gran Arena Monticello el próximo 2 de abril. También confirmó presentaciones en Puerto Natales el 14 de marzo y en Punta Arenas el 21 del mismo mes.

Antes de finalizar la conversación, el comediante envió un sentido saludo a la familia de José Carlos “Dipi” Aguilar, reconocido vecino del Barrio Sur, destacando su amistad y acompañando a sus cercanos en este difícil momento.

Suboficial Nelson Cárdenas Ojeda

SUBOFICIAL NELSON CÁRDENAS DETALLA EL PUENTE LOGÍSTICO ENTRE PUNTA ARENAS, BAHÍA FILDES Y LA BASE O’HIGGINS

MINVU INICIÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS DE PUERTO NATALES

​Este nuevo equipamiento se integra a la red regional de infraestructura vinculada al Sistema Nacional de Cuidados, sumándose a los centros ya construidos en Villa Cerro Castillo, comuna de Torres del Paine, y en Villa Punta Delgada, comuna de San Gregorio.

​Este nuevo equipamiento se integra a la red regional de infraestructura vinculada al Sistema Nacional de Cuidados, sumándose a los centros ya construidos en Villa Cerro Castillo, comuna de Torres del Paine, y en Villa Punta Delgada, comuna de San Gregorio.

imagen-visita-a-bodegas-5

AUTORIDADES SUPERVISAN BODEGAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN MAGALLANES ANTES DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2026

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

HUMORISTA MAGALLÁNICO MIGUEL ÁNGEL CENTELLA CONSOLIDA SU GIRA NACIONAL Y PREPARA SU LLEGADA A UN GRAN ESCENARIO NACIONAL

Wake Up y Holaste!

HOLASTE! Y WAKE UP: DESCUBRE LO ESPECIAL DE LAS DOS MEJORES CAFETERÍAS DE CHILE QUE ESTÁN EN MAGALLANES

base julio escudero

BASE JULIO ESCUDERO FORTALECE SU OPERACIÓN INVERNAL CON MEJORAS ESTRUCTURALES EN ANTÁRTICA