Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

25 de febrero de 2026

ROBERTO VARGAS ABORDA DESAFÍOS DEL PPD Y DESARROLLO REGIONAL

Buenos Días Región

Roberto Vargas Presidente Regional PPD

​En el programa Buenos Días Región, el presidente regional del PPD, Roberto Vargas, analizó el escenario político tras el cambio de gobierno y los desafíos internos que enfrenta su colectividad. Señaló que el partido iniciará un proceso de elecciones internas en abril, instancia que permitirá renovar sus estructuras a nivel nacional, regional y comunal, en medio de una etapa de reflexión sobre su identidad y conexión con la ciudadanía.

Vargas reconoció que no ha sido un período fácil para la colectividad, tras diversas elecciones y la disminución de liderazgos históricos, pero aseguró que el trabajo territorial no debe detenerse. Enfatizó la necesidad de fortalecer el diálogo con la militancia y abrir espacios a independientes, con el objetivo de reconstruir la confianza y proyectar una oposición “abierta al diálogo”, pero firme en defender avances y marcar acentos propios.

Respecto al nuevo gobierno, sostuvo que, más allá de las diferencias políticas, el foco debe estar en el desarrollo de Magallanes. Planteó la importancia de definir un proyecto regional de largo plazo, como convertir a la región en un hub logístico a través del Estrecho de Magallanes y evitar que los cambios de administración frenen iniciativas estratégicas. También llamó a priorizar gestiones concretas por sobre la espera de directrices centralizadas.

Finalmente, Vargas subrayó que la ciudadanía también debe reflexionar sobre sus decisiones electorales y el respaldo a determinadas figuras. En materia de desarrollo, insistió en que Magallanes necesita claridad en proyectos clave como el hidrógeno verde, con certezas sobre inversión, retornos y continuidad, señalando que el crecimiento regional requiere acuerdos amplios entre autoridades, sector privado y comunidad.

Alejandro Fernández, Director regional Servicio Biodiversidad Áreas Protegidas

NUEVO SERVICIO DE BIODIVERSIDAD INICIA OPERACIONES EN MAGALLANES Y ASUME GESTIÓN PROGRESIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MINVU ADJUDICA SEGUNDA ETAPA DE MEJORAMIENTO DEL PARQUE MARÍA BEHETY EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​El proyecto considera una inversión sectorial cercana a los dos mil millones de pesos y contempla el reordenamiento perimetral del parque, la renovación de las canchas y mejoras en los estacionamientos y pórtico principal.

​El proyecto considera una inversión sectorial cercana a los dos mil millones de pesos y contempla el reordenamiento perimetral del parque, la renovación de las canchas y mejoras en los estacionamientos y pórtico principal.

MINVU - Segundo mejoramiento del Parque María Behety_1
nuestrospodcast
FOTO EDELMAG Linea 66

EDELMAG SE PREPARA PARA LA TEMPORADA INVERNAL CON MANTENIMIENTO EN LÍNEA DE TRANSMISIÓN

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
FOTO EDELMAG Linea 66

EDELMAG SE PREPARA PARA LA TEMPORADA INVERNAL CON MANTENIMIENTO EN LÍNEA DE TRANSMISIÓN

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Semana Cero ST_induccion general (5)

SEMANA CERO: U. SANTO TOMÁS INICIÓ SUS ACTIVIDADES ACADÉMICAS CON LA BIENVENIDA A LOS NUEVOS ESTUDIANTES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Natales Color Run

PUERTO NATALES VIVIRÁ ESTE FIN DE SEMANA LA PRIMERA EDICIÓN DE LA NATALES COLOR RUN