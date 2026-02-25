ROBERTO VARGAS ABORDA DESAFÍOS DEL PPD Y DESARROLLO REGIONAL

​En el programa Buenos Días Región, el presidente regional del PPD, Roberto Vargas, analizó el escenario político tras el cambio de gobierno y los desafíos internos que enfrenta su colectividad. Señaló que el partido iniciará un proceso de elecciones internas en abril, instancia que permitirá renovar sus estructuras a nivel nacional, regional y comunal, en medio de una etapa de reflexión sobre su identidad y conexión con la ciudadanía.



Vargas reconoció que no ha sido un período fácil para la colectividad, tras diversas elecciones y la disminución de liderazgos históricos, pero aseguró que el trabajo territorial no debe detenerse. Enfatizó la necesidad de fortalecer el diálogo con la militancia y abrir espacios a independientes, con el objetivo de reconstruir la confianza y proyectar una oposición “abierta al diálogo”, pero firme en defender avances y marcar acentos propios.



Respecto al nuevo gobierno, sostuvo que, más allá de las diferencias políticas, el foco debe estar en el desarrollo de Magallanes. Planteó la importancia de definir un proyecto regional de largo plazo, como convertir a la región en un hub logístico a través del Estrecho de Magallanes y evitar que los cambios de administración frenen iniciativas estratégicas. También llamó a priorizar gestiones concretas por sobre la espera de directrices centralizadas.



Finalmente, Vargas subrayó que la ciudadanía también debe reflexionar sobre sus decisiones electorales y el respaldo a determinadas figuras. En materia de desarrollo, insistió en que Magallanes necesita claridad en proyectos clave como el hidrógeno verde, con certezas sobre inversión, retornos y continuidad, señalando que el crecimiento regional requiere acuerdos amplios entre autoridades, sector privado y comunidad.

