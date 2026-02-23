Punta Arenas,
23 de febrero de 2026

PROYECTO CIENTÍFICO ANALIZA PRESENCIA DE MERCURIO EN BALLENAS DE LA ANTÁRTICA

La iniciativa, financiada por el Instituto Antártico Chileno, busca determinar cómo este metal pesado se acumula en la cadena trófica y qué efectos podría tener en la salud de las ballenas jorobadas.

Ballenas

Una investigación liderada en el marco de la campaña científica ECA62 busca determinar los efectos de la acumulación de mercurio en ballenas barbadas de las Islas Shetland del Sur y la Península Antártica. El estudio forma parte del proyecto RT32-22, financiado por el Instituto Antártico Chileno, y se desarrolla en uno de los ecosistemas más prístinos del planeta.

El objetivo principal es analizar la biomagnificación de mercurio en la cadena trófica marina antártica, estudiando su presencia desde el fitoplancton y el krill hasta las ballenas jorobadas. Los científicos buscan establecer cómo este metal pesado se concentra progresivamente en los distintos niveles alimenticios y qué implicancias podría tener para los grandes cetáceos.

Además, la investigación pretende evaluar si la bioacumulación de mercurio está generando efectos en el estado de salud y la fisiología de las ballenas. El trabajo se realiza bajo un enfoque multidisciplinario que integra ecología y toxicología marina, aportando evidencia clave sobre el impacto de contaminantes en la biodiversidad antártica.

Christian Ibáñez y Cecilia Pardo de UNAB

CIENTÍFICOS CHILENOS DESCUBREN NUEVA ESPECIE DE PULPO QUE AMPLÍA LA BIODIVERSIDAD DEL PACÍFICO SURORIENTAL

PUNTA ARENAS INICIA PAGO DEL PERMISO DE CIRCULACIÓN 2026

​La administración comunal habilitó la modalidad digital y puntos presenciales en distintos sectores de la ciudad.

​La administración comunal habilitó la modalidad digital y puntos presenciales en distintos sectores de la ciudad.

Turistas Torres del Paine

EXPULSIONES POR RIESGO DE INCENDIOS AUMENTAN 31% EN UN AÑO EN TORRES DEL PAINE: 75% DE INFRACTORES POR CIGARRILLOS SON ISRAELÍES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

PROYECTO CIENTÍFICO ANALIZA PRESENCIA DE MERCURIO EN BALLENAS DE LA ANTÁRTICA

plantas cannabis marihuana

DETIENEN A PROPIETARIO DE VIVIENDA TRAS HALLAZGO DE 105 PLANTAS DE MARIHUANA EN DOMICILIO SINIESTRADO EN PUNTA ARENAS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CON IA VISUAL CREAN SISTEMA PARA REDUCIR MORTALIDAD EN POST OPERATORIOS

Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (BRIANCO) Punta Arenas de la PDI, en coordinación con el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía y la Oficina Regional de Investigación Criminal (ORICRIM) de Gendarmería de Chile en Magallanes, se logró desbaratar una banda criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas en la región.

DESBARATAN BANDA DE TRÁFICO DE DROGAS EN MAGALLANES: CINCO IMPUTADOS QUEDAN EN PRISIÓN PREVENTIVA