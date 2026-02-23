PROYECTO CIENTÍFICO ANALIZA PRESENCIA DE MERCURIO EN BALLENAS DE LA ANTÁRTICA

Una investigación liderada en el marco de la campaña científica ECA62 busca determinar los efectos de la acumulación de mercurio en ballenas barbadas de las Islas Shetland del Sur y la Península Antártica. El estudio forma parte del proyecto RT32-22, financiado por el Instituto Antártico Chileno, y se desarrolla en uno de los ecosistemas más prístinos del planeta.

El objetivo principal es analizar la biomagnificación de mercurio en la cadena trófica marina antártica, estudiando su presencia desde el fitoplancton y el krill hasta las ballenas jorobadas. Los científicos buscan establecer cómo este metal pesado se concentra progresivamente en los distintos niveles alimenticios y qué implicancias podría tener para los grandes cetáceos.

Además, la investigación pretende evaluar si la bioacumulación de mercurio está generando efectos en el estado de salud y la fisiología de las ballenas. El trabajo se realiza bajo un enfoque multidisciplinario que integra ecología y toxicología marina, aportando evidencia clave sobre el impacto de contaminantes en la biodiversidad antártica.