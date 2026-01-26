DESDE MAGALLANES AL MUNDO: PROYECTO “DIÁLOGOS AUSTRALES” INICIA ESTANDARIZACIÓN TÉCNICA CON LA UC Y ANUNCIA COLABORACIÓN CON ROMA PARA ESTE AÑO 2026

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el director del Proyecto Archivo de Historia Oral Diálogos Australes, Mg. Gastón Cárcamo Vargas, informó a la ciudadanía sobre una serie de hitos que marcan un nuevo impulso para esta iniciativa cultural nacida en la Región de Magallanes.

Tras una intensa semana de gestiones en Santiago, Cárcamo dio a conocer que el proyecto ha consolidado una alianza estratégica con la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), en el marco de su actual estancia de investigación en el Instituto de Historia de dicha casa de estudios. Este trabajo conjunto ha permitido iniciar un proceso de estandarización técnica, orientado a asegurar que las memorias de vecinos y vecinas de Punta Arenas sean preservadas bajo altos estándares internacionales de curaduría digital, fortaleciendo así la proyección y sostenibilidad del archivo.

Junto con el fortalecimiento académico a nivel nacional, el director del proyecto destacó un relevante avance en el ámbito internacional, al confirmar una futura colaboración con el académico italiano Alessandro Portelli, referente mundial en Historia Oral. Esta vinculación permitirá que el trabajo desarrollado desde el extremo sur de Chile tenga presencia en el Circolo Gianni Bosio de Roma durante el año 2026, ampliando el alcance del proyecto hacia nuevos espacios de reflexión histórica y patrimonial.

En el marco del retorno territorial del equipo, Cárcamo anunció además el lanzamiento de la Semana de la Memoria y el Patrimonio, que se desarrollará entre el 26 y el 30 de enero de 2026. Esta iniciativa contempla un ciclo de conferencias virtuales que contará con la participación del Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, junto a académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Pontificia Universidad Católica de Chile y especialistas provenientes de España, consolidando un espacio de diálogo y reflexión en torno a la memoria, la historia oral y el patrimonio desde una mirada local y global.

