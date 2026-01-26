Punta Arenas,
26 de enero de 2026

DESDE MAGALLANES AL MUNDO: PROYECTO “DIÁLOGOS AUSTRALES” INICIA ESTANDARIZACIÓN TÉCNICA CON LA UC Y ANUNCIA COLABORACIÓN CON ROMA PARA ESTE AÑO 2026

Buenos días región.

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el director del Proyecto Archivo de Historia Oral Diálogos Australes, Mg. Gastón Cárcamo Vargas, informó a la ciudadanía sobre una serie de hitos que marcan un nuevo impulso para esta iniciativa cultural nacida en la Región de Magallanes.

Tras una intensa semana de gestiones en Santiago, Cárcamo dio a conocer que el proyecto ha consolidado una alianza estratégica con la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), en el marco de su actual estancia de investigación en el Instituto de Historia de dicha casa de estudios. Este trabajo conjunto ha permitido iniciar un proceso de estandarización técnica, orientado a asegurar que las memorias de vecinos y vecinas de Punta Arenas sean preservadas bajo altos estándares internacionales de curaduría digital, fortaleciendo así la proyección y sostenibilidad del archivo.

Junto con el fortalecimiento académico a nivel nacional, el director del proyecto destacó un relevante avance en el ámbito internacional, al confirmar una futura colaboración con el académico italiano Alessandro Portelli, referente mundial en Historia Oral. Esta vinculación permitirá que el trabajo desarrollado desde el extremo sur de Chile tenga presencia en el Circolo Gianni Bosio de Roma durante el año 2026, ampliando el alcance del proyecto hacia nuevos espacios de reflexión histórica y patrimonial.

En el marco del retorno territorial del equipo, Cárcamo anunció además el lanzamiento de la Semana de la Memoria y el Patrimonio, que se desarrollará entre el 26 y el 30 de enero de 2026. Esta iniciativa contempla un ciclo de conferencias virtuales que contará con la participación del Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, junto a académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Pontificia Universidad Católica de Chile y especialistas provenientes de España, consolidando un espacio de diálogo y reflexión en torno a la memoria, la historia oral y el patrimonio desde una mirada local y global.


AES ANDES DESISTE DE POLÉMICO MEGAPROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE INNA

SÓLO AL 42% LE GUSTÓ EL GABINETE ELEGIDO POR EL PRESIDENTE KAST Y ES EL DE CONOCIMIENTO MÁS BAJO DESDE BACHELET II

​Respecto al nuevo gobierno de José Antonio Kast, 55% (-6pts) cree que a Chile le irá bien, cayendo de forma significativa en comparación a la semana anterior. Además, 21% (+2pts) opina que le va a ir regular y 21% (+3pts) que le irá mal.

ALTA PRESENCIA FEMENINA Y BICAMPEONATO DE RENÉ CUEVAS MARCARON LA QUINTA COMPETENCIA DE ESQUILA EN LAGUNA BLANCA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

DESDE MAGALLANES AL MUNDO: PROYECTO "DIÁLOGOS AUSTRALES" INICIA ESTANDARIZACIÓN TÉCNICA CON LA UC Y ANUNCIA COLABORACIÓN CON ROMA PARA ESTE AÑO 2026

LA HISTORIA DEL PINGÜINO QUE CAMINA HACIA LAS MONTAÑAS: EL SÍMBOLO VIRAL DEL 2026

Marcos Buvinić Martinić

NO ES COSA DE SUERTE

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES INCORPORA VISUALIZADOR DE VENAS EN TIEMPO REAL PARA OPTIMIZAR LA TOMA DE MUESTRAS