MINVU OTORGA SUBSIDIOS A PRIMER PROYECTO DEL PROGRAMA PARA TRABAJADORES Y TRABAJADORAS

​El proyecto habitacional Anef Magallanes, formulado por la Entidad Patrocinante Salfa Austral, fue uno de los cinco seleccionados a nivel nacional por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en la modalidad colectiva para trabajadoras y trabajadores. Los subsidios otorgados para la construcción del nuevo barrio de 213 viviendas y departamentos, alcanzan los 12.281 millones de pesos aproximadamente (308.255 UF).



La iniciativa corresponde a una de las líneas programáticas generadas por el Plan de Emergencia habitacional para diversificar el acceso a la vivienda. En este caso se trata de un programa dirigido a trabajadores/as agrupados/as colectivamente en un sindicato o asociación gremial, trabajadores/as públicos y sector privado, municipales o similares, y sus empleadores, para desarrollar planes habitacionales para que sus trabajadores adquieran una primera vivienda en propiedad.



El Seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia, informó “Con esta aprobación estamos sellando un compromiso regional que adoptamos como Ministerio de Vivienda y Urbanismo con los funcionarios públicos en octubre del 2022, que finalmente se concreta con esta selección que garantiza los recursos para la ejecución del futuro proyecto para empleados públicos acá en la región del Presidente”.



Respecto del aporte del Gobierno Regional para la adquisición del terreno y las obras que se deben ejecutar para habilitarlo, el Seremi Marco Uribe, agregó “Nos llena de orgullo habernos podido reunir con Evelyn Córdova, quien ha llevado esta bandera desde el inicio. Hay que recordar que acá también hay un compromiso por parte del Gobernador Jorge Flies, respecto del financiamiento para la búsqueda del terreno, y también de lo que hay que hacer en el futuro con la matriz que pasa en este terreno, de alrededor de cuatro hectáreas y media, que tiene que suceder para que se ejecute este proyecto”.



El proyecto que se construirá en Punta Arenas, fue postulado al llamado publicado por el Minvu de agosto de 2025 para la presentación de proyectos colectivos de integración social en la alternativa de vivienda para organizaciones de trabajadores y trabajadoras.



Al respecto, el Director Regional (S) del Serviu, Omar González Asenjo indicó “Dentro del Plan de Emergencia Habitacional, uno de los programas es el Programa Especial de Trabajadores. En este caso somos una de las cinco regiones que pudieron revisar proyectos, enviarlos a nivel central y fueron aprobados los subsidios para 213 familias que van a poder tener este proyecto habitacional cofinanciado por el Gobierno Regional, en donde en un terreno Serviu se va a ejecutar en paralelo con otro proyecto que está formulando la Seremi de Vivienda y Urbanismo en cuanto a la modificación de un colector, lo cual nos permite dar más cabida y poder dar solución a estas 213 familias que son parte de la Asociación de Empleados Fiscales”.



La dirigenta agradeció el apoyo de los equipos técnicos de la Seremi y el Serviu regional durante el proceso de organización y desarrollo del proyecto “Nosotros siempre decimos que para el banco somos pobres, pero para el Estado éramos ricos y quedábamos en la mitad y nadie nos entregaba un beneficio o una ayuda. Aquí nos están entregando un apoyo a 213 familias de funcionarios públicos de diferentes servicios que van a complementar con crédito hipotecario para obtener su casa, no se les está regalando el 100 por ciento de las viviendas, sino que ellos van a tener que complementar el costo de su vivienda”

