Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

10 de marzo de 2026

MINVU OTORGA SUBSIDIOS A PRIMER PROYECTO DEL PROGRAMA PARA TRABAJADORES Y TRABAJADORAS

El proyecto habitacional de 213 viviendas y departamentos, corresponde a una postulación colectiva al Programa Regulado por el D.S.N° 01, en la alternativa de proyecto para organizaciones de trabajadores y trabajadoras.

minvutrabajadores

​El proyecto habitacional Anef Magallanes, formulado por la Entidad Patrocinante Salfa Austral, fue uno de los cinco seleccionados a nivel nacional por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en la modalidad colectiva para trabajadoras y trabajadores. Los subsidios otorgados para la construcción del nuevo barrio de 213 viviendas y departamentos, alcanzan los 12.281 millones de pesos aproximadamente (308.255 UF).

 
La iniciativa corresponde a una de las líneas programáticas generadas por el Plan de Emergencia habitacional para diversificar el acceso a la vivienda. En este caso se trata de un programa dirigido a trabajadores/as agrupados/as colectivamente en un sindicato o asociación gremial, trabajadores/as públicos y sector privado, municipales o similares, y sus empleadores, para desarrollar planes habitacionales para que sus trabajadores adquieran una primera vivienda en propiedad.

 
El Seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia, informó “Con esta aprobación estamos sellando un compromiso regional que adoptamos como Ministerio de Vivienda y Urbanismo con los funcionarios públicos en octubre del 2022, que finalmente se concreta con esta selección que garantiza los recursos para la ejecución del futuro proyecto para empleados públicos acá en la región del Presidente”.

 
Respecto del aporte del Gobierno Regional para la adquisición del terreno y las obras que se deben ejecutar para habilitarlo, el Seremi Marco Uribe, agregó “Nos llena de orgullo habernos podido reunir con Evelyn Córdova, quien ha llevado esta bandera desde el inicio. Hay que recordar que acá también hay un compromiso por parte del Gobernador Jorge Flies, respecto del financiamiento para la búsqueda del terreno, y también de lo que hay que hacer en el futuro con la matriz que pasa en este terreno, de alrededor de cuatro hectáreas y media, que tiene que suceder para que se ejecute este proyecto”.

 
El proyecto que se construirá en Punta Arenas, fue postulado al llamado publicado por el Minvu de agosto de 2025 para la presentación de proyectos colectivos de integración social en la alternativa de vivienda para organizaciones de trabajadores y trabajadoras.

 
Al respecto, el Director Regional (S) del Serviu, Omar González Asenjo indicó “Dentro del Plan de Emergencia Habitacional, uno de los programas es el Programa Especial de Trabajadores. En este caso somos una de las cinco regiones que pudieron revisar proyectos, enviarlos a nivel central y fueron aprobados los subsidios para 213 familias que van a poder tener este proyecto habitacional cofinanciado por el Gobierno Regional, en donde en un terreno Serviu se va a ejecutar en paralelo con otro proyecto que está formulando la Seremi de Vivienda y Urbanismo en cuanto a la modificación de un colector, lo cual nos permite dar más cabida y poder dar solución a estas 213 familias que son parte de la Asociación de Empleados Fiscales”.

 
La dirigenta agradeció el apoyo de los equipos técnicos de la Seremi y el Serviu regional durante el proceso de organización y desarrollo del proyecto “Nosotros siempre decimos que para el banco somos pobres, pero para el Estado éramos ricos y quedábamos en la mitad y nadie nos entregaba un beneficio o una ayuda. Aquí nos están entregando un apoyo a 213 familias de funcionarios públicos de diferentes servicios que van a complementar con crédito hipotecario para obtener su casa, no se les está regalando el 100 por ciento de las viviendas, sino que ellos van a tener que complementar el costo de su vivienda”

Inicio Año Parvulario 2026 (4)

CON UN LLAMADO A APROVECHAR LA OFERTA PÚBLICA DE JARDINES INFANTILES EN MAGALLANES AUTORIDADES DIERON LA BIENVENIDA AL AÑO PARVULARIO 2026

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PLENO DEL CONSEJO REGIONAL APRUEBA CONCESIÓN DE DESTINO TURÍSTICO “MÁS ATRACTIVO” QUE LAS TORRES DEL PAINE

Leer Más

La municipalidad de Cabo de Hornos pidió la concesión de uso gratuito, por cinco años más, de los tramos 1, 2, 3, 4 y 5 Dientes de Navarino, que mantiene desde el año 2010.

La municipalidad de Cabo de Hornos pidió la concesión de uso gratuito, por cinco años más, de los tramos 1, 2, 3, 4 y 5 Dientes de Navarino, que mantiene desde el año 2010.

coreturismomagallanes
nuestrospodcast
minvutrabajadores

MINVU OTORGA SUBSIDIOS A PRIMER PROYECTO DEL PROGRAMA PARA TRABAJADORES Y TRABAJADORAS

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
minvutrabajadores

MINVU OTORGA SUBSIDIOS A PRIMER PROYECTO DEL PROGRAMA PARA TRABAJADORES Y TRABAJADORAS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Museo y naval Marítimo de Punta Arenas51

NUMEROSOS VISITANTES DIERON VIDA A LA HISTORIA DEL MUSEO NAVAL Y MARÍTIMO DE PUNTA ARENAS

Portada El amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Cámaras con Inteligencia Artificial CONAF

CONAF IMPLEMENTA CÁMARAS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA DETECTAR INCENDIOS EN MAGALLANES