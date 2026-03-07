Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

7 de marzo de 2026

SERNAGEOMIN Y UNIVERSIDAD DE CHILE LIDERAN EXPEDICIÓN GEOLÓGICA DE 16 DÍAS EN LA CORDILLERA DE DARWIN

La campaña científica se desarrolló en la Región de Magallanes e incluyó navegación por el Canal Beagle, recolección de muestras y levantamiento de datos para mejorar la cartografía geológica del extremo austral de Chile.

Expedición geológica Cordillera de Darwin

Un equipo de especialistas del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y del Departamento de Geología de la Universidad de Chile completó una expedición científica de 16 días en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. La campaña se desarrolló mediante navegación desde Punta Arenas hasta el Canal Beagle, con el objetivo de recopilar información clave sobre la evolución geológica del extremo sur del país.

Durante la expedición, los investigadores realizaron levantamiento de datos y recolección de muestras para estudios de paleomagnetismo y geología regional. Estos análisis permitirán fortalecer la cartografía geológica nacional y mejorar los modelos de interpretación estructural del territorio austral.

El director nacional de Sernageomin, Mauricio Lorca, destacó la importancia de este trabajo señalando que la presencia de equipos científicos en zonas remotas del país permite fortalecer el conocimiento geológico nacional. “Esta expedición representa el espíritu de lo que queremos como servicio: un Sernageomin activo, en terreno y técnicamente soberano”, afirmó la autoridad.

La investigación se enmarca en el Proyecto Fondecyt Regular 123121, titulado “Paleogeographic evolution of Tierra del Fuego, Southernmost South America: Tectonic, Climate and Biota Interactions”. En esta iniciativa participa como coinvestigador el geólogo de Sernageomin Esteban Salazar, junto a los profesionales Daniela Villela y Ricardo Velásquez, quienes integraron el equipo en terreno.

El subdirector nacional de Geología, Christian Creixell, subrayó que este despliegue refuerza el compromiso institucional con la generación de conocimiento científico en zonas extremas. Según explicó, los datos obtenidos permitirán comprender mejor la evolución tectónica del extremo austral y fortalecer la base científica para el estudio del territorio.

La expedición también se suma a otros hitos recientes del servicio, como la investigación realizada en la Fosa de Atacama por profesionales de la institución. Ambos trabajos buscan ampliar el conocimiento científico del territorio chileno, desde las profundidades del océano hasta la Cordillera de Darwin en la Región de Magallanes.

almirante_viel_3

ACADÉMICO DE LA PUCV PARTICIPA EN EXPEDICIÓN CIENTÍFICA A LA ANTÁRTICA EN BUQUE “ALMIRANTE VIEL”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO IMPULSA CAMPAÑA PARA FORTALECER BRIGADA DE BOMBEROS DE RÍO SECO

Leer Más

​La convocatoria busca sumar voluntarios y respaldo empresarial para lograr establecer un cuerpo.

​La convocatoria busca sumar voluntarios y respaldo empresarial para lograr establecer un cuerpo.

CAMPAÑA BRIGADA DE RÍO SECO (1)
nuestrospodcast
goreturismo

CONSEJO REGIONAL DE TURISMO CONSOLIDA SU TRABAJO EN SEGUNDA SESIÓN PLENARIA: NUEVOS INSUMOS TECNOLÓGICOS, INVERSIONES Y ADMINISTRACIÓN DE PARQUES MARCAN JORNADA

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Expedición geológica Cordillera de Darwin

SERNAGEOMIN Y UNIVERSIDAD DE CHILE LIDERAN EXPEDICIÓN GEOLÓGICA DE 16 DÍAS EN LA CORDILLERA DE DARWIN

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
kbianchiretamales

“TENGO PRESENTADAS LEYES QUE APUNTAN A LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES”: SENADOR BIANCHI DEFIENDE SU TRABAJO LEGISLATIVO TRAS AUSENCIA EN VOTACIÓN SOBRE PENAS SUSTITUTIVAS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
inachantarticainducciones

INACH REALIZA INDUCCIONES PREVIAS A DESPLIEGUES ANTÁRTICOS CON EL OBJETIVO DE TRABAJAR Y HABITAR RESPONSABLEMENTE EL CONTINENTE BLANCO