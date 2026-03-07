SERNAGEOMIN Y UNIVERSIDAD DE CHILE LIDERAN EXPEDICIÓN GEOLÓGICA DE 16 DÍAS EN LA CORDILLERA DE DARWIN

Un equipo de especialistas del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y del Departamento de Geología de la Universidad de Chile completó una expedición científica de 16 días en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. La campaña se desarrolló mediante navegación desde Punta Arenas hasta el Canal Beagle, con el objetivo de recopilar información clave sobre la evolución geológica del extremo sur del país.

Durante la expedición, los investigadores realizaron levantamiento de datos y recolección de muestras para estudios de paleomagnetismo y geología regional. Estos análisis permitirán fortalecer la cartografía geológica nacional y mejorar los modelos de interpretación estructural del territorio austral.

El director nacional de Sernageomin, Mauricio Lorca, destacó la importancia de este trabajo señalando que la presencia de equipos científicos en zonas remotas del país permite fortalecer el conocimiento geológico nacional. “Esta expedición representa el espíritu de lo que queremos como servicio: un Sernageomin activo, en terreno y técnicamente soberano”, afirmó la autoridad.

La investigación se enmarca en el Proyecto Fondecyt Regular 123121, titulado “Paleogeographic evolution of Tierra del Fuego, Southernmost South America: Tectonic, Climate and Biota Interactions”. En esta iniciativa participa como coinvestigador el geólogo de Sernageomin Esteban Salazar, junto a los profesionales Daniela Villela y Ricardo Velásquez, quienes integraron el equipo en terreno.

El subdirector nacional de Geología, Christian Creixell, subrayó que este despliegue refuerza el compromiso institucional con la generación de conocimiento científico en zonas extremas. Según explicó, los datos obtenidos permitirán comprender mejor la evolución tectónica del extremo austral y fortalecer la base científica para el estudio del territorio.

La expedición también se suma a otros hitos recientes del servicio, como la investigación realizada en la Fosa de Atacama por profesionales de la institución. Ambos trabajos buscan ampliar el conocimiento científico del territorio chileno, desde las profundidades del océano hasta la Cordillera de Darwin en la Región de Magallanes.