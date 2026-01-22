ALUMNOS DEL LICEO COMERCIAL DE LOS ANDES SE PREPARAN PARA HISTÓRICA EXPEDICIÓN A LA ANTÁRTICA

El Liceo Comercial de Los Andes se encuentra viviendo una etapa clave de preparación, luego que dos de sus estudiantes fueran seleccionados como ganadores de la Feria Antártica Escolar (FAE) 2025, logro que les permitirá viajar en el mes de marzo hasta la Antártica chilena, específicamente a la Base Profesor Julio Escudero, en la Isla Rey Jorge.

Se trata de Bruno Peralta y Joaquín Meza, quienes junto a su profesor asesor Nicolás Zelaya, representaron al establecimiento en la instancia científica escolar más importante del país en materia antártica, organizada por el Instituto Antártico Chileno (INACH). Hoy, el foco está puesto en el proceso formativo previo al viaje, que se extenderá entre el 2 y el 9 de marzo.

El director del establecimiento, Juan Carlos Saá Toledo, destacó que el camino recorrido hasta ahora ha sido vivido con una mezcla de orgullo y responsabilidad. «Como comunidad la vivimos con mucha humildad y orgullo a la vez. Para un liceo técnico-profesional dependiente de la Fundación para la Promoción de la Educación y la Cultura (Fupec), llegar a la instancia final ya era un premio», señaló.

El directivo explicó que la participación en la FAE implicó superar diversas etapas, desde la postulación inicial hasta la selección entre más de 300 equipos a nivel nacional, culminando con una intensa semana de trabajo en Punta Arenas. «Fue un proceso muy intenso, donde nuestros estudiantes presentaron su investigación ante un jurado científico y un jurado ciudadano, además de participar en charlas, talleres y actividades de difusión», indicó, subrayando que el primer lugar obtenido constituye un hito histórico para el liceo.

Respecto al impacto del reconocimiento, Saá afirmó que este logro trasciende lo académico. «Para el Liceo Comercial es un hito histórico que confirma que nuestro proyecto educativo, centrado en la formación integral y el desarrollo del carácter, va por buen camino. Para Bruno y Joaquín es literalmente cambiarles la vida», expresó, agregando que hoy los estudiantes se han transformado en referentes para sus pares y en un ejemplo de las oportunidades que puede abrir la educación técnico-profesional.

En cuanto al proceso que permitió alcanzar este resultado, el director destacó el riguroso trabajo previo. «Detrás de este resultado hubo muchas horas de estudio, lectura de artículos científicos, trabajo de laboratorio y múltiples ensayos de presentación», explicó, relevando además el acompañamiento del equipo docente, lo que permitió fortalecer no solo conocimientos científicos, sino también habilidades comunicativas y socioemocionales.

Actualmente, el establecimiento se encuentra acompañando a los estudiantes en la preparación para el viaje a la Antártica, entendiendo la experiencia como un hito formativo de alto impacto. «Hoy nuestros estudiantes se están preparando para vivir algo que no es común: la experiencia de llegar a la Antártica, un hito que marcará sus vidas», señaló Saá, precisando que el objetivo es profundizar en temáticas antárticas y de cambio climático, además de generar redes que les permitan proyectar su camino en la investigación científica.

El viaje a la Base Profesor Julio Escudero permitirá a los jóvenes convivir con investigadores, conocer laboratorios y observar en terreno los efectos del cambio climático, consolidando así un proceso educativo que, desde el Liceo Comercial de Los Andes, busca unir ciencia, valores y compromiso con el país y el cuidado del continente blanco.

Fuente: /eltrabajo.cl



​

