Punta Arenas,
4 de marzo de 2026

"QUÉ TREMENDA ES LA PATAGONIA": TRES BALLENAS JOROBADAS SORPRENDEN CON UNA COREOGRAFÍA NATURAL EN MAGALLANES

​En las imágenes, tomadas desde una embarcación, se observa cómo los cetáceos se desplazaron con energía para realizar "un impresionante salto coordinado".

ballenasmagallanes

Cada año, durante el verano, las ballenas llegan a los más de 6.000 kilómetros de costa chilena en búsqueda de alimento y descanso. Se trata de una oportunidad única que los residentes y viajeros aprovechan para observarlas. 

La cuenta en X (anterior Twitter) Defendamos Patagonia compartió un video que muestra el momento en el que tres ballenas jorobadas se juntaron en las aguas de Magallanes para ofrecer todo un espectáculo natural.

Salto de ballenas en Magallanes 

En las imágenes, tomadas desde una embarcación, se observa cómo los cetáceos se desplazaron con energía para realizar "un impresionante salto coordinado". De fondo, se escucharon los gritos emocionados de los pasajeros.

Un usuario señaló que el evento probablemente ocurrió en el Parque Marino Francisco Coloane, ubicado en la Isla Carlos III. "Allí llegan más de cien ejemplares en verano a alimentarse de krill y sardinas", explicó. 

"Qué tremenda es la Patagonia, por eso debemos protegerla", concluyó la publicación original. Otros internautas compartieron el mismo mensaje en comentarios: "¡Qué lindo registro! Es deber de todos cuidarla", "Por eso es imperativo proteger el área".

Fotos: Defendamos Patagonia

Fuente: megatiempo.cl


PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL CONCRETA SU PROYECTO N°41 EN MAGALLANES CON LA ENTREGA DE 136 VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS

​El proyecto "Los Flamencos 1" consolida un nuevo barrio con estándares de integración urbana, equipamiento comunitario y eficiencia térmica, reafirmando el avance sostenido del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la región.

​El proyecto "Los Flamencos 1" consolida un nuevo barrio con estándares de integración urbana, equipamiento comunitario y eficiencia térmica, reafirmando el avance sostenido del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la región.

Peritajes Labocar, homicidio frustrado

LABOCAR INVESTIGA EN TERRENO HOMICIDIO FRUSTRADO CONTRA CARABINERO DE SERVICIO EN PUNTA ARENAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

MUNICIPIO ABRE DÉCIMA VERSIÓN DEL CONCURSO LITERARIO "UNA MUJER, UNA HISTORIA"

JUEGO PRIMERO SE AMPLÍA CON RECURSOS CONCRETOS Y PERTINENTES PARA EL APRENDIZAJE DE NIÑAS Y NIÑOS

