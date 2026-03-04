"QUÉ TREMENDA ES LA PATAGONIA": TRES BALLENAS JOROBADAS SORPRENDEN CON UNA COREOGRAFÍA NATURAL EN MAGALLANES

Cada año, durante el verano, las ballenas llegan a los más de 6.000 kilómetros de costa chilena en búsqueda de alimento y descanso. Se trata de una oportunidad única que los residentes y viajeros aprovechan para observarlas.

La cuenta en X (anterior Twitter) Defendamos Patagonia compartió un video que muestra el momento en el que tres ballenas jorobadas se juntaron en las aguas de Magallanes para ofrecer todo un espectáculo natural.

Salto de ballenas en Magallanes

En las imágenes, tomadas desde una embarcación, se observa cómo los cetáceos se desplazaron con energía para realizar "un impresionante salto coordinado". De fondo, se escucharon los gritos emocionados de los pasajeros.

Un usuario señaló que el evento probablemente ocurrió en el Parque Marino Francisco Coloane, ubicado en la Isla Carlos III. "Allí llegan más de cien ejemplares en verano a alimentarse de krill y sardinas", explicó.

"Qué tremenda es la Patagonia, por eso debemos protegerla", concluyó la publicación original. Otros internautas compartieron el mismo mensaje en comentarios: "¡Qué lindo registro! Es deber de todos cuidarla", "Por eso es imperativo proteger el área".

