CHILE SE CONVIERTE EN EL PAÍS CON EL MEJOR Y MÁS RÁPIDO INTERNET DEL PLANETA: “ES UN HONOR”

Chile alcanzó un nuevo hito tecnológico al posicionarse como el país con la mejor y más rápida internet del planeta, según los recientes resultados del ranking mundial “World’s Fastest Fixed Network” correspondiente al período Q3–Q4 2025.

Se trata de un reconocimiento que distingue a las redes fijas con mejor desempeño a nivel global a partir de millones de pruebas iniciadas por usuarios en todo el mundo.

El premio, en concreto, se determina mediante el Speed Score, indicador que combina velocidad de descarga (70%), velocidad de subida (20%) y latencia (10%), considerando percentiles de rendimiento y experiencia real de los usuarios. Para competir a nivel mundial, los operadores deben haber sido previamente distinguidos como los más rápidos en sus respectivos países.

En esta edición, el “top 3” estuvo compuesto por dos países europeos y uno latinoamericano. El primer lugar se lo adjudicó Mundo – Chile con un Speed Score de 83.48, seguido por Cgates de Lituania (81.21) y Fiber7 de Suiza (80.41), posicionando al país en la cima del ranking de redes fijas más rápidas durante el segundo semestre de 2025.

El país se posicionó en el primer lugar con, según las cifras del período Q3–Q4 2025, una velocidad mediana de descarga de 688,71 Mbps y una velocidad mediana de subida de 627,99 Mbps.

“Que Chile lidere por primera vez el ranking mundial de velocidad fija de Internet es un hito que trasciende a una empresa y proyecta al país en el ecosistema digital global. El compromiso sostenido con redes de alta capacidad y estándares de calidad de servicio nos consolida como un mercado de clase mundial, y este año Mundo Telecomunicaciones lo confirma con ese reconocimiento internacional. Esa capacidad es la que habilita impactos reales en productividad, competitividad y calidad de vida de las personas. Hoy no basta con estar conectados; el desafío es asegurar calidad, estabilidad y velocidad en todo el territorio. Este logro demuestra que cuando sector público y privado avanzan con una visión estratégica, Chile puede liderar a nivel internacional”, expresó el gerente general de Fundación País Digital, Fernando Sánchez.

Rodrigo Ramírez Pino, presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital (IDICAM), manifestó que “es un honor para la industria nacional que una compañía chilena sea reconocida como el proveedor de servicio de internet fijo más veloz del mundo y que el logro tenga su expresión en la ciudad de Valparaíso”.

“Estos resultados no son fruto del azar. Son consecuencia de una decisión estratégica que tomamos hace años: construir una red 100% fibra óptica pensada en el largo plazo y para todos los territorios, no solo para las grandes ciudades. Haber sido reconocidos durante tres años consecutivos como la red más rápida de Latinoamérica y hoy liderar el ranking mundial demuestra que cuando se combina visión, inversión y foco en la experiencia del cliente, los resultados llegan. Nuestro compromiso es seguir conectando Chile de norte a sur, reduciendo la brecha digital y poniendo tecnología de estándar mundial al alcance de todos”, señaló Enrique Coulembier, CEO de Mundo Telecomunicaciones.

Desde la mirada técnica, Marcos Alcayaga, CTO de la empresa, indicó que “este reconocimiento es el resultado de una arquitectura de red robusta, diseñada sobre fibra óptica de última generación, con alta capacidad de transporte y baja latencia”.

Por su parte, Cristian Solís, jefe de proyectos gubernamentales, agregó que “nuestra robusta infraestructura de redes está respaldada por una gestión operacional que cumple con estándares internacionales de desempeño. Para ello contamos con equipos técnicos desplegados en todo el territorio, procesos de mantenimiento preventivo y herramientas de análisis en tiempo real que garantizan continuidad de servicio”.

Fuente: https://www.soychile.cl/Santiago/Tecnologia/2026/02/26/941598/chile-internet-mas-rapida-mundo.html

