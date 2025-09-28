Punta Arenas,
28 de septiembre de 2025

CHILE BRILLA EN LOS OSCAR DEL TURISMO: GANA CINCO GALARDONES EN LOS WORLD TRAVEL AWARDS 2025

Chile triunfó nuevamente en los reconocidos World Travel Awards Sudamérica 2025, tras conseguir cinco importantes reconocimientos. ​

world-travel-awards-2025

En una ceremonia realizada este sábado en la ciudad de Cancún, México, nuestro país fue galardonado como Mejor Destino de Turismo Aventura, Mejor Destino Romántico (por el desierto de Atacama), Mejor Destino Verde, Mejor Destino de Naturaleza y Mejor Destino de Cruceros.

Con estos premios, Chile consolida más de una década de triunfos en la competencia. Además, el país se alza como un destino que ofrece experiencias variadas, destacando con la adrenalina de los deportes extremos en sus paisajes montañosos y glaciares, pasando por el romance bajo los cielos más despejados del mundo en el desierto de Atacama y por la diversidad natural de sus paisajes de norte a sur.

La subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, valoró los premios y aseguró que “son una muestra del enorme valor y diversidad de experiencias que ofrece Chile como destino turístico”.

“Llevamos ya más de diez años siendo líderes en distintas categorías y, en particular, el desierto de Atacama ha sido elegido ocho veces el Mejor Destino Romántico, lo que nos llena de orgullo y confirma la magia única de este lugar. Cada galardón refleja el trabajo constante por posicionar a Chile en el mundo, destacando no solo nuestra naturaleza y aventura, sino también la capacidad de generar experiencias inolvidables para quienes nos visitan”, recalcó la autoridad.

En esta edición de los World Travel Awards, Chile también recibió dos reconocimientos que no había alcanzado antes: el de Mejor Destino de Naturaleza, turismo sostenible y la preservación de su biodiversidad; y el de Mejor Destino de Cruceros, que posiciona al país como una puerta de entrada privilegiada para viajeros que exploran Sudamérica por mar.

“Nos llena de orgullo saber que para el mundo Chile sigue siendo un destino líder en distintos ámbitos”, expresó el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, quien además explicó que los premios muestran “el enorme potencial de Chile para seguir diversificando nuestra oferta turística”.

“Eso, sin lugar a dudas, nos traerá nuevas oportunidades para posicionar al país en segmentos que valoran la naturaleza y, además, la experiencia de navegar por nuestro territorio conectando con destinos únicos de Chile”, dijo.

Los World Travel Awards, creados en 1993, distinguen cada año a los destinos más destacados de la industria a nivel regional y mundial. Tras esta etapa, los ganadores sudamericanos competirán en la gran final global, que se celebrará el 6 de diciembre en Baréin.

BiobioChile

SE PONE EN MARCHA AGENDA CHILE-ARGENTINA PARA RECUPERAR AL CHORLO DE MAGALLANES

ABREN INSCRIPCIONES PARA EL VIII FESTIVAL DE LA VOZ DEL ADULTO MAYOR

Leer Más

El certamen se realizará el 10 y 11 de octubre en el Teatro Municipal de Punta Arenas.


El certamen se realizará el 10 y 11 de octubre en el Teatro Municipal de Punta Arenas.


Armada de Chile expone en torno a Programa POAL y CCAMLR en RAPAL

ARMADA DE CHILE EXPONE EN TORNO A OPERACIONES CCAMLR Y POAL EN EL MARCO DE LA 36 VERSIÓN DE RAPAL

ESTUDIANTES CONOCIERON ÁREAS OPERATIVAS DE LA DGAC EN PUNTA ARENAS

OBRA ESPAÑOLA [4200KM] LLEGA A MAGALLANES EN EL MARCO DE LA 17a EDICIÓN DEL FESTIVAL CIELOS DEL INFINITO

EL AMIGO DE LA FAMILIA

encuentroSSR

MAGALLANES PONE EL FOCO EN LA GESTIÓN DEL AGUA RURAL: ENCUENTRO ANALIZA AVANCES Y TAREAS PENDIENTES

