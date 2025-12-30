LATAM AIRLINES GROUP APORTÓ US$65 MILLONES AL PIB DE MAGALLANES EN 2024 Y GENERÓ 2.500 EMPLEOS EN LA REGIÓN

La industria aérea chilena cumple un rol estratégico no sólo para la conectividad aérea del país, sino que también para su desarrollo económico y social, acercando personas, integrando territorios y garantizando el acceso a servicios esenciales en un país marcado por su geografía extensa y diversa. Lo anterior cobra aún más relevancia en zonas aisladas, donde la aviación es el único medio de transporte para conectarse tanto dentro como fuera del país.

Con el objetivo de medir el aporte de LATAM Airlines Group en la Región de Magallanes, la compañía encargó a Oxford Economics un estudio independiente que evaluó la contribución económica y social de su operación en esa zona del país durante 2024.

Según el estudio, durante 2024 la operación de LATAM en la Región de Magallanes aportó US$65 millones al producto interno bruto (PIB), permitió la generación de 2.500 empleos —de forma directa e inducida— y el transporte de 810.000 pasajeros desde y hacia la región más austral del país.

Impacto a nivel nacional

Según el reporte, durante 2024 LATAM Airlines Group aportó US$5.000 millones al producto interno bruto (PIB) de Chile, equivalente al 1,5% del PIB nacional y generó 130.000 empleos directos e indirectos, lo que representa 1 de cada 69 empleos en el país. Además, contribuyó con US$910 millones en impuestos para el Estado.

Para calcular el impacto económico de LATAM en Chile, Oxford Economics analizó los impactos: (1) directos (producto de la operación de la aerolínea); (2) indirectos (actividad sustentada por las compras de bienes locales y servicios por parte de la aerolínea); (3) inducidos (actividad sustentada por el gasto de salarios por empleados internos y externos); (4) inversiones; (5) turismo nacional e internacional (actividad relacionada al gasto de turistas domésticos o extranjeros en regiones de Chile que viajaron en vuelos de LATAM).

"Cada vuelo que realizamos no sólo conecta personas y ciudades, sino que genera empleo, oportunidades de negocio, habilita sectores productivos y recaudación para el Estado. Éste estudio -encargado a Oxford Economics por su expertise en el tema- permite dimensionar el aporte que LATAM realiza a la economía del país y el potencial que aún queda por desarrollar"., señaló Juan José Tohá, Director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad del Grupo LATAM.

Además del aporte económico, el estudio también evidencia el apoyo de LATAM en la conectividad. Solo en 2024, LATAM Airlines Group transportó en Chile 14 millones de pasajeros a través de 24 rutas nacionales y 38 internacionales, conectando un total de 33 destinos y operando en 17 aeropuertos clave del país.

En transporte de carga, LATAM Airlines trasladó 250.000 toneladas. De ese total, 98.000 correspondieron a importaciones y 150.000 a exportaciones, entre las que destacan productos como salmón, cerezas, cobre semi-manufacturado y diversas frutas. Estos volúmenes consolidan a la compañía como un actor esencial para el intercambio comercial del país.

