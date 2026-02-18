Punta Arenas,
18 de febrero de 2026

CONSEJERO REGIONAL RODOLFO ARECHETA CUESTIONA APORTE DE US$1 MILLÓN A CUBA Y PLANTEA PRIORIDAD EN NECESIDADES DE MAGALLANES

Buenos Días Región

Rodolfo Arecheta

Durante el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el consejero regional Rodolfo Arecheta (Evópoli) se refirió a la decisión del Gobierno de Chile de destinar US$1 millón a Cuba a través de UNICEF. 

Arrecheta señaló que, si bien no cuestiona la ayuda humanitaria, considera que se debería tomar en cuenta el actual contexto económico Chile, apuntando a necesidades en salud y al déficit presupuestario que afecta a los gobiernos regionales.

El consejero también se refirió al mecanismo de entrega de los recursos, indicando que, al canalizarse a través de ciertos organismos internacionales, no existiría plena certeza de que los fondos lleguen directamente a la población.

Desde el oficialismo han defendido el carácter humanitario del aporte y precisado que este tipo de cooperación se ha realizado anteriormente. Sin embargo, Arrecheta sostiene que la prioridad debiera estar en resolver las urgencias internas antes de destinar recursos al extranjero.

Sandra Amar

CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR DE MAGALLANES IMPULSA PROYECCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE SU MODELO DE REHABILITACIÓN

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INICIA ACTUALIZACIÓN DEL PLADECO 2026-2030 Y HABILITA ENCUESTA CIUDADANA ONLINE

Leer Más

​La encuesta, dirigida a mayores de 18 años, busca recoger la visión y prioridades de la comunidad. Estará disponible hasta el 6 de marzo.

​La encuesta, dirigida a mayores de 18 años, busca recoger la visión y prioridades de la comunidad. Estará disponible hasta el 6 de marzo.

munipuq
Carabineros de Chile DETIENE EN PORVENIR A PRÓFUGO CON AMPLIO PRONTUARIO EN TIERRA DEL FUEGO

CARABINEROS DETIENE EN PORVENIR A PRÓFUGO CON AMPLIO PRONTUARIO EN TIERRA DEL FUEGO

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOZA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Rodolfo Arecheta

CONSEJERO REGIONAL RODOLFO ARECHETA CUESTIONA APORTE DE US$1 MILLÓN A CUBA Y PLANTEA PRIORIDAD EN NECESIDADES DE MAGALLANES

Valentín Aguilera

SEREMI DE EDUCACIÓN DESTACA AVANCES EN GESTIÓN Y CONFIRMA INICIO DEL AÑO ESCOLAR EL 4 DE MARZO EN MAGALLANES

file_20260215132400

"DEUDA PÚBLICA NO AUMENTÓ": GOBIERNO SALE AL PASO DE CRÍTICAS POR DÉFICIT FISCAL Y JUSTIFICA AYUDA HUMANITARIA A CUBA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA