18 de febrero de 2026
CONSEJERO REGIONAL RODOLFO ARECHETA CUESTIONA APORTE DE US$1 MILLÓN A CUBA Y PLANTEA PRIORIDAD EN NECESIDADES DE MAGALLANES
Durante el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el consejero regional Rodolfo Arecheta (Evópoli) se refirió a la decisión del Gobierno de Chile de destinar US$1 millón a Cuba a través de UNICEF.
Arrecheta señaló que, si bien no cuestiona la ayuda humanitaria, considera que se debería tomar en cuenta el actual contexto económico Chile, apuntando a necesidades en salud y al déficit presupuestario que afecta a los gobiernos regionales.
El consejero también se refirió al mecanismo de entrega de los recursos, indicando que, al canalizarse a través de ciertos organismos internacionales, no existiría plena certeza de que los fondos lleguen directamente a la población.
Desde el oficialismo han defendido el carácter humanitario del aporte y precisado que este tipo de cooperación se ha realizado anteriormente. Sin embargo, Arrecheta sostiene que la prioridad debiera estar en resolver las urgencias internas antes de destinar recursos al extranjero.
MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INICIA ACTUALIZACIÓN DEL PLADECO 2026-2030 Y HABILITA ENCUESTA CIUDADANA ONLINE
La encuesta, dirigida a mayores de 18 años, busca recoger la visión y prioridades de la comunidad. Estará disponible hasta el 6 de marzo.
