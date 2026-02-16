DELEGACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL REALIZA PROCESO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN ESPAÑA

La iniciativa contó con el apoyo del programa EL PACCTO 2.0, instrumento de la Unión Europea orientado al fortalecimiento de los sistemas de justicia en América Latina y el Caribe. El programa no solo financia la iniciativa, sino que aseguró la asistencia técnica experta, transferencia de buenas prácticas europeas y un enfoque basado en derechos humanos, equidad de género y evaluación de resultados, contribuyendo directamente a la consolidación institucional del Servicio.

Una delegación compuesta por cinco profesionales visitó Madrid para conocer en terreno un modelo de justicia juvenil reconocido internacionalmente. El objetivo fue analizar su estrategia formativa, identificar experiencias transferibles y recoger recomendaciones para fortalecer la implementación del modelo chileno.

A partir de esta experiencia, se diseñará e implementará un programa piloto de formación dirigido a profesionales del Servicio. Este contemplará una malla curricular teórico–práctica, herramientas de evaluación, materiales pedagógicos y un proceso de formación de formadores, permitiendo su réplica interna.

La implementación se desarrollará con aproximadamente 15 participantes clave y permitirá contar con un plan formativo integral, adaptado al perfil de los funcionarios y funcionarias.

La formación especializada constituye un eje estratégico en la instalación del Servicio, al fortalecer competencias técnicas y metodológicas de los equipos de trato directo y asegurar coherencia entre el modelo institucional y la intervención en terreno.

Con esta iniciativa, el Servicio reafirma su compromiso con la profesionalización de sus equipos y con el desarrollo de una justicia juvenil especializada, basada en evidencia y orientada a procesos efectivos de reinserción social juvenil.





