Punta Arenas,
16 de febrero de 2026

DELEGACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL REALIZA PROCESO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN ESPAÑA

​El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, desarrolló un proceso de cooperación técnica con España para fortalecer la formación especializada de sus equipos, en el marco de la implementación del nuevo Modelo de Intervención del servicio.

La iniciativa contó con el apoyo del programa EL PACCTO 2.0, instrumento de la Unión Europea orientado al fortalecimiento de los sistemas de justicia en América Latina y el Caribe. El programa no solo financia la iniciativa, sino que aseguró la asistencia técnica experta, transferencia de buenas prácticas europeas y un enfoque basado en derechos humanos, equidad de género y evaluación de resultados, contribuyendo directamente a la consolidación institucional del Servicio.
 
Visita de estudio a Madrid

Una delegación compuesta por cinco profesionales visitó Madrid para conocer en terreno un modelo de justicia juvenil reconocido internacionalmente. El objetivo fue analizar su estrategia formativa, identificar experiencias transferibles y recoger recomendaciones para fortalecer la implementación del modelo chileno.

A partir de esta experiencia, se diseñará e implementará un programa piloto de formación dirigido a profesionales del Servicio. Este contemplará una malla curricular teórico–práctica, herramientas de evaluación, materiales pedagógicos y un proceso de formación de formadores, permitiendo su réplica interna.

La implementación se desarrollará con aproximadamente 15 participantes clave y permitirá contar con un plan formativo integral, adaptado al perfil de los funcionarios y funcionarias.

La formación especializada constituye un eje estratégico en la instalación del Servicio, al fortalecer competencias técnicas y metodológicas de los equipos de trato directo y asegurar coherencia entre el modelo institucional y la intervención en terreno.
Con esta iniciativa, el Servicio reafirma su compromiso con la profesionalización de sus equipos y con el desarrollo de una justicia juvenil especializada, basada en evidencia y orientada a procesos efectivos de reinserción social juvenil.



COMITÉ OPERATIVO REGIONAL DE JUSTICIA (COR) CONOCIÓ TRABAJO DE LA COMISIÓN QUE SUPERVISA AL CENTRO DE CUMPLIMIENTO JUVENIL

CLÍNICA MÓVIL DE MASCOTAS REALIZARÁ ATENCIÓN PRIMARIA EN PUNTA ARENAS ESTE 16 Y 18 DE FEBRERO

Leer Más

DELEGACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL REALIZA PROCESO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN ESPAÑA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

SECTOR SALUD DE MAGALLANES COORDINA ACCIONES PARA EL PRÓXIMO INICIO DE LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN E INMUNIZACIÓN INVIERNO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CUIDADO SI MANEJAS EN MAGALLANES: MILES DE ANIMALES SON ATROPELLADOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN CHILE