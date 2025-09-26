KARATECA MAGALLÁNICO BENJAMÍN SOTOMAYOR VILLAROEL CONQUISTÓ LA PLATA EN MUNDIAL JUVENIL DE MÉXICO Y EL BRONCE EN EL PANAMERICANO DE URUGUAY

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el joven karateka magallánico Benjamín Sotomayor Villarroel compartió con la comunidad sus recientes logros deportivos en el ámbito internacional.

El deportista, que continúa representando con orgullo a la Región de Magallanes y a Chile, viajó a Monterrey, México, donde participó en la tercera fecha de la Liga Mundial Juvenil, realizada entre el 6 y el 10 de agosto. En dicha competencia, que reunió a una gran cantidad de atletas de distintos países y es considerada de alto nivel, Benjamín logró quedarse con la medalla de plata en la categoría Kumite U14 -45 kilos, consolidándose como Sub Campeón Mundial Juvenil.

Además, Sotomayor destacó su participación en el XXXIV Campeonato Panamericano de Karate, efectuado del 28 al 31 de agosto en el Polideportivo Ueno SND Arena. Este torneo reunió a cerca de mil atletas de 24 países, superando la cifra registrada en la edición anterior en Sao Paulo, Brasil. En este evento continental, el representante magallánico se quedó con el tercer lugar en la categoría U14 -45 kilos, luego de disputar cinco intensos combates.

Con estas actuaciones, Benjamín Sotomayor continúa sumando experiencia y triunfos para el karate nacional y regional, proyectándose como una de las grandes promesas del deporte. Quienes deseen conocer más sobre la academia Kenshokan Punta Arenas en la que entrena junto con el Sensei Mauricio Otero pueden visitar Kenshokan Punta Arenas en Instagram





