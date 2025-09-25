SUSTENTABILIDAD EN TORRES DEL PAINE: LA HOTELERÍA QUE INSPIRA UN TURISMO RESPONSABLE

En el corazón de la Patagonia chilena, Torres del Paine no solo deslumbra por sus paisajes: también lidera un camino hacia la sustentabilidad. Con más de 300.000 visitantes al año, el parque nacional enfrenta un desafío creciente: ¿cómo equilibrar el turismo con la preservación de los ecosistemas? Hoteles y alojamientos de la zona han asumido el desafío de reducir su impacto ambiental y al mismo tiempo, enriquecer la experiencia de quienes los visitan.

"El principal desafío es hacer que la sustentabilidad sea alcanzable para todos. Si los turistas ven cómo cuidamos nuestro entorno, llevarán ese mensaje a sus países y el impacto se multiplicará", asegura Bernardo Domínguez, asesor estratégico de Holding Solo Expediciones.

En los años noventa, la acumulación de basura era un problema visible en el parque. Hoy, la realidad es otra: tratamiento de aguas, reducción del uso de combustibles fósiles y estricta gestión de residuos, forman parte de la nueva normalidad. La sustentabilidad ya no es un valor agregado, sino un requisito básico para competir como destino internacional.

Gastronomía con identidad y huella verde

Un ejemplo inspirador es Hotel del Paine, que ha desarrollado un huerto de más de 300 metros cuadrados, con invernaderos y cultivos al aire libre. Con un banco propio de semillas, allí crecen 52 especies de hortalizas y hierbas aclimatadas a Magallanes, garantizando frescura y sabor local en cada plato.

"Diseñamos menús que cambian con las estaciones, resaltando cada producto en su mejor momento. Cuando la espinaca está en su punto, la convertimos en protagonista junto a nuestro salmón ahumado artesanal", comenta Sebastián Benítez, asesor en jefe de alimentos y bebidas de Hotel del Paine.

El bar también sorprende con cócteles de autor inspirados en la huerta y el bosque patagónico: hierbabuena, grosellas, ruibarbo y romero fresco, donde se mezclan con destilados propios, entre ellos un exclusivo espirituoso de lenga añejado cinco años. Además, el hotel produce su propia cerveza artesanal en colaboración con cervecería Maltok, cerrando el círculo de la economía local.

Un futuro con visión global

La sustentabilidad se ha transformado en un factor diferenciador para el turismo en Torres del Paine. Los visitantes que llegan a la región ya valoran la naturaleza, y encontrar hoteles que demuestran un compromiso real con su cuidado, fortalece la experiencia. "Cada tonelada de CO2 que evitamos emitir gracias a la energía solar ayuda a que los glaciares del mundo vivan un poco más", agrega Bernardo Domínguez, asesor estratégico de Holding Solo Expediciones.

En materia energética, la incorporación de plantas fotovoltaicas ha permitido reducir el uso de combustibles fósiles en un 90% y avanzar hacia un modelo más limpio. A esto se suma una planta purificadora que garantiza el uso responsable del agua y su retorno al ecosistema sin impactos negativos. La gestión integral de residuos y la educación ambiental para huéspedes, completan el enfoque de sustentabilidad.

Energía limpia y economía circular

"Cada acción se integra en un ciclo sustentable: la huerta disminuye el transporte de alimentos, el compost aprovecha los residuos orgánicos, la cerveza y la coctelería local fortalecen la economía circular, y los paneles solares cubren gran parte de la demanda energética. Todo está conectado", afirma Sebastián Benítez, asesor en jefe de alimentos y bebidas de Hotel del Paine.

Con iniciativas como estas, la hotelería de la Patagonia se consolida como un laboratorio vivo de turismo responsable, posicionando a Torres del Paine como un referente internacional en sustentabilidad y un destino donde hospitalidad y conservación conviven en equilibrio.

