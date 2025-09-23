Punta Arenas,
23 de septiembre de 2025

HIDRÓGENO VERDE: PROYECTO INSTALAR ALMACENAMIENTO Y RECONVERSIÓN EN SECTORES INDUSTRIALES DE CHILE Y BRASIL

​Se ejecutará entre agosto de 2025 y septiembre de 2026, considerando desarrollo modulares integrales en generación.

h2vchilebrasil

En el marco de Hyvolution Chile 2025, se realizó el lanzamiento oficial del proyecto de cooperación público-privada (PPP)


“H2 Power Plants for LATAM: Scaling Modular Green Hydrogen for Industrial Transformation in Brazil and Chile”, liderado por la empresa alemana Wilo y la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), en colaboración con las Cámaras Alemanas de Comercio e Industria en Chile (AHK Chile) y Brasil (AHK Rio).


El evento, que contó con la presencia de representantes de la industria, el sector público, la academia y asociaciones sectoriales, incluyó la firma del acuerdo, la presentación de los objetivos del programa H2Uppp del Ministerio Federal de
Economía y Energía de Alemania (BMWK) y un diálogo sobre los factores clave para escalar el hidrógeno verde en la industria chilena, moderado por la Asociación Chilena de Hidrógeno (H2 Chile).


El proyecto, que se ejecutará entre agosto de 2025 y septiembre de 2026, tiene como propósito impulsar el desarrollo del mercado de hidrógeno verde en Chile y Brasil a través de soluciones modulares integrales de generación, almacenamiento y reconversión de hidrógeno en instalaciones industriales. Además, considera la realización de estudios de prefactibilidad, modelos de negocio y programas de formación para fortalecer las capacidades locales y acelerar la adopción de esta
tecnología.


“Este proyecto contribuirá al desarrollo del mercado de H₂/PtX verde en Brasil y Chile, impulsando la implementación y el desarrollo de soluciones basadas en hidrógeno, abriendo nuevas oportunidades de negocio para empresas de ingeniería
y promotores de proyectos locales, y mejorando la competitividad de la industria local. Nos enorgullece formar parte de este acuerdo con GIZ, que nos permite seguir avanzando con entusiasmo hacia un futuro más verde, fortaleciendo la cooperación con América Latina y liderando la evolución hacia un modelo energético sustentable con hidrógeno.” declaró Giannina De Nicola, coordinadora de Ingeniería de Aplicaciones en Wilo


“Como Gobierno de Alemania, estamos comprometidos con impulsar este tipo de alianzas en comercio y tecnología. Y el hidrógeno es, sin duda, una oportunidad compartida que vincula a Alemania y América Latina, conectando a la industria y al sector público, uniendo conocimiento con implementación. Buscamos desarrollar conjuntamente soluciones económicas viables para un hidrógeno climático- amigable, sistemas de certificación confiables e infraestructura transfronteriza. América Latina -y en especial Chile y Brasil- desempeñan un papel central en este sentido. Con abundantes recursos renovables, un claro compromiso político y una base industrial en crecimiento, la región cuenta con todas las condiciones para convertirse en un socio confiable y de largo plazo en la economía global del hidrógeno”, señaló Christian Storost, jefe de la División de Impulso Internacional del Hidrógeno del Ministerio Federal de Economía y Energía de Alemania, quien dio un saludo en video al inicio del evento.

Fuente: electromineria.cl

ASMAR MAGALLANES POSICIONA PROYECCIONES EN DESARROLLO DE HIDRÓGENO VERDE

FNE DENUNCIA COLUSIÓN DE LA CENTOLLA EN MAGALLANES Y ARREMETE CONTRA SIETE EMPRESAS Y OCHO EJECUTIVOS INVOLUCRADOS

​La Fiscalía solicitó multas por más de US$ 54 millones para las compañías, que habrían acordado los precios de compra de este producto al menos entre los años 2012 y 2021.

​La Fiscalía solicitó multas por más de US$ 54 millones para las compañías, que habrían acordado los precios de compra de este producto al menos entre los años 2012 y 2021.

trabajadorportuario

EN EL DÍA DEL TRABAJADOR PORTUARIO AUTORIDADES ESTABLECEN MESA SECTORIAL DE TRABAJO

HIDRÓGENO VERDE: PROYECTO INSTALAR ALMACENAMIENTO Y RECONVERSIÓN EN SECTORES INDUSTRIALES DE CHILE Y BRASIL

MAGALLANES CELEBRÓ CON RESPONSABILIDAD: AUTORIDADES DESTACAN BAJO NÚMERO DE INCIDENTES EN BALANCE POST FIESTAS PATRIAS

Jornadas Trabajo - Asociación Puertos Australes

EPAUSTRAL PARTICIPA EN CUMBRE DE LA ASOCIACIÓN DE PUERTOS AUSTRALES EN AYSÉN

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

profe hyg

EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA ABORDAN LA CONMEMORACIÓN DE LA TOMA DE POSESIÓN DEL ESTRECHO DE MAGALLLANES

