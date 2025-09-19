Punta Arenas,
19 de septiembre de 2025

LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ INICIAN UNA CAMPAÑA MUNDIAL PARA COMPARTIR LA SOLUCIÓN BÍBLICA A LA VIOLENCIA

​ ​ Punta Arenas y las localidades de la Región no son la excepción. ​

Más de nueve millones de voluntarios lanzarán en septiembre una campaña mundial que informará al público sobre una solución basada en la Biblia para poner fin a todas las guerras y la ciudad de Punta Arenas y las localidades de la Región no son la excepción. 

En medio del terror y el derramamiento de sangre que continúan devastando la escena mundial especialmente en conflictos a gran escala como la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto israelí-palestino y la guerra civil de Sudán, los testigos de Jehová de todo el mundo están distribuyendo el primer número del 2025 de la revista La Atalaya, titulado: “Un mundo sin guerras es posible”.

“Vivimos en una época en la que los conflictos violentos, incluso las guerras a gran escala van en aumento. Creemos que esta revista traerá esperanza no solo a los millones de personas que sufren la violencia que causa la guerra, sino también a quienes buscan paz en su vida”, afirmó Alfredo Olguín, portavoz regional de los testigos de Jehová.

La revista que es breve pero completa, aborda temas como:

·       Por qué todavía hay guerras y conflictos armados

·       Un mundo sin guerras y sin conflictos armados es posible

·       Cómo sentir paz a pesar de las guerras y los conflictos armados

Quizás el tema más intrigante que presenta la revista sea la tranquilizadora respuesta a la pregunta: ¿Puede el ser humano acabar con las guerras y los conflictos armados?

“Todos aquellos con quienes conversamos anhelan la paz y el fin de las guerras. La solución se remonta a una sencilla declaración que Jesús hizo en la oración modelo conocido como el Padrenuestro, y tendrá un efecto especial en quienes han estado esperando que los gobiernos logren un cambio”, afirmó Olguín

Durante la campaña de este mes, los Testigos también invitarán a sus vecinos a una conferencia especial con el mismo tema de la revista. El discurso, de 30 minutos, será público y se presentará en todo el mundo en sus lugares de adoración conocidos como Salones del Reino. Nunca se hacen colectas en ninguno de los eventos que realiza esta organización sin fines de lucro.

“Invitamos a todos a asistir”, afirmó Olguín. “Para muchos, lo que escucharán no solo será reconfortante, sino que cambiará nuestra forma de ver el futuro cercano”.

RECUADRO

Para encontrar un Salón del Reino cercano donde asistir a la conferencia especial titulada “Un mundo sin guerras es posible”, visite jw.org > Sobre nosotros > Reuniones.

El primer número de La Atalaya del 2025, “Un mundo sin guerras es posible”, se verá destacado en jw.org durante el mes de septiembre y también estará disponible para descarga digital.

Todo el contenido de jw.org es gratuito y no es necesario iniciar sesión.


MULTITUDINARIO INICIO DE LA FIESTA CRIOLLA EN EL PARQUE MARÍA BEHETY

Familias y comerciantes destacaron el buen ambiente y la organización del festejo patrio.


Familias y comerciantes destacaron el buen ambiente y la organización del festejo patrio.


EN TE DEUM OBISPO OSCAR BLANCO EN SU HOMILÍA ORÓ POR LA PATRIA

Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile
[email protected] / [email protected]
+56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region
96.5 FM Punta Arenas y Porvenir
98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga.
Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital
Canal 28 Tv Red, Punta Arenas
Canal 77 Tv Red, Puerto Natales
Canal 41 Claro, Puenta Arenas
