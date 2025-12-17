UN LLAMADO A LA INCLUSIÓN: INDH CULMINA LA SEXTA VERSIÓN DE SU CAMPAÑA MAGALLANES SIN DISCRIMINACIÓN CON ACTO EN LA PLAZA DE ARMAS DE PUNTA ARENAS

Con un acto en conmemoración de los 77 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la sede de Magallanes del INDH y la Seremi de Justicia y DD.HH. culminaron este viernes 12 de diciembre la 6ª versión de la campaña Magallanes Sin Discriminación, que buscó que la ciudadanía reflexione sobre las diferentes formas de discriminación y supere dichas conductas, de modo de avanzar hacia una cultura respetuosa de los derechos humanos.

​



El acto de cierre fue en la Plaza de Armas de Punta Arenas con presentaciones musicales, break dance, danza, stands informativos de servicios públicos y una feria de emprendedoras.

​



La apertura musical correspondió a Shuggar, banda destacada de la escena magallánica. Enseguida vino Ventisquera Austral, nombre artístico de Vanessa Laguarda Carrasco. Nacida en Puerto Natales, poeta, cantante y creadora visual, ella realizó interpretaciones inspiradas en la obra de Gabriela Mistral. “Ámbar”, basada en el poema “Miedo”, y “Himno al árbol”, una adaptación musical del texto mistraliano con arreglos de Danny Peric.

​



A continuación, se presentó el Taller Dance & Fitness. Nacido en 2019 con 13 estudiantes, atravesó la pandemia y tras ellla se consolidó como un espacio de formación integral. Hoy tiene más de 100 alumnos que se han presentado en escenarios regionales y nacionales. El cierre correspondió a la Colectiva Mousai, agrupación creada en 2021 a fin de visibilizar voces femeninas dedicadas a la música.

​



Feria de mujeres en actividad del INDH





Se desarrolló también una Feria de Mujeres Emprendedoras, quienes expusieron manufacturas artesanales que rescatan el patrimonio regional. Al mismo tiempo, diversos servicios públicos entregaron información en stands entregaron información, permitiendo a la ciudadanía reconocer sus derechos.

​



La jornada tuvo una gran participación de la ciudadanía, que pudo disfrutar del arte, la música y la cultura, y la vez reflexionar respecto de la importancia de construir una sociedad de discriminación. Así, la sede de Magallanes del INDH cerró esta versión de la campaña que comenzó en 2018 para generar instancias ciudadanas de reflexión.

​



Este año, la campaña se inició en Puerto Natales, con la presentación de la obra teatral “La Orden”, inspirada en el caso de la desaparición del estudiante Ricardo Hárex.

​



Jefe regional del INDH





El jefe regional del INDH, Cristián Figueroa, indicó que “las actividades de la campaña tienen una relevancia fundamental para el cumplimiento del mandato del INDH en la región. A través de ellas promovemos la formación temprana en valores democráticos, el respeto a la diversidad y la prevención de la discriminación, contribuyendo a una cultura de derechos humanos”.

​



Además, el jefe regional indicó que “el acto artístico cultural realizado el 12 de diciembre constituye una herramienta clave de sensibilización social. El arte y la cultura permiten acercar los derechos humanos a la comunidad, fortaleciendo la memoria, el diálogo y la reflexión colectiva. Estamos muy felices de que una vez más, la campaña llegue a distintos públicos con distintas líneas de acción”.

​

