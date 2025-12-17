RUTAS Y-65 HABILITADA E Y-71 CONTINÚA AVANZANDO PARA CONECTAR LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

​Con una amplia participación de la comunidad, se desarrolló una Reunión de Participación Ciudadana convocada por el Ministerio de Obras Públicas, Dirección Regional de Vialidad, instancia en la que se dieron a conocer los avances y alcances de importantes obras viales que se ejecutan en la provincia de Tierra del Fuego, destacando la Ruta Y-65 (Manantiales), que ya se encuentra completamente terminada, y los trabajos en curso en la Ruta Y-71 (Onaissin).



La actividad contó con la participación del Delegado Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto, junto a representantes de Vialidad, equipos técnicos y vecinas y vecinos del territorio. Durante la jornada se abordaron cuatro contratos viales, entregando detalles sobre el estado de avance de los proyectos, sus alcances y la percepción de la comunidad respecto de los beneficios que estas obras significan para la conectividad de la isla.



La Inspectora Fiscal de Vialidad, Patricia Calisto, comentó que “el contrato de la ruta Y-65, que va desde el kilómetro 25 al 55, se dio por terminado con fecha 26 de septiembre. Además, tengo a mi cargo los contratos de la ruta Y-71 desde el kilómetro 59 al 77 y del 77 al 94, los cuales presentan un alto nivel de avance, y el contrato más reciente de la Y-71 entre el kilómetro 27 y el 36, iniciado en octubre de 2024, que ya alcanza un 6,4% de avance”, explicó.



En cuanto a la evaluación ciudadana, el Delegado Presidencial Provincial, José Campos Prieto, valoró la instancia de diálogo con la comunidad y destacó la relevancia de los avances alcanzados. “Asistimos a esta consulta ciudadana que realiza el MOP para dar cuenta de los avances y de lo que viene a futuro para el desarrollo de nuestra conectividad vial. Recibimos la buena noticia de que la ruta Y-65 ya está totalmente habilitada, lo que implica no solo pavimento, sino señalética y medidas de seguridad”, indicó.



La reunión fue de carácter abierto a la comunidad y contó con una amplia difusión a través de radio invitaciones a organizaciones sociales y autoridades, además de publicaciones en diarios regionales. El Coordinador de Participación Ciudadana de la Constructora Vilicic, Daniel Díaz, explicó: “Hoy día se recogió la percepción de la comunidad, especialmente en cuanto a la conectividad entre Porvenir, el continente y Cerro Sombrero, además de los beneficios en turismo, trabajo y generación de empleo”, señaló.



Díaz destacó que uno de los aspectos más valorados han sido la seguridad y la reducción de los tiempos de traslado. “Con las nuevas construcciones ahora la gente se puede trasladar de manera más segura y más rápida. La conexión entre Porvenir y el continente es más corta y, sobre todo, más segura”, agregó.



Finalmente, Campos Prieto destacó los beneficios que ya comienzan a percibir los usuarios.

“Seguimos avanzando en obras que mejoran la calidad de vida y fortalecen la conectividad en Tierra del Fuego, especialmente con la reducción de los tiempos de traslado y, por sobre todo, el aumento de la seguridad vial. Ganamos en seguridad y ganamos en tiempo de desplazamiento, que es lo más relevante cuando se concretan este tipo de obras”, concluyó.







