Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

17 de diciembre de 2025

RUTAS Y-65 HABILITADA E Y-71 CONTINÚA AVANZANDO PARA CONECTAR LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

​La reunión fue de carácter abierto a la comunidad y contó con una amplia difusión a través de radio invitaciones a organizaciones sociales y autoridades, además de publicaciones en diarios regionales.

vialidad (2)

​Con una amplia participación de la comunidad, se desarrolló una Reunión de Participación Ciudadana convocada por el Ministerio de Obras Públicas, Dirección Regional de Vialidad, instancia en la que se dieron a conocer los avances y alcances de importantes obras viales que se ejecutan en la provincia de Tierra del Fuego, destacando la Ruta Y-65 (Manantiales), que ya se encuentra completamente terminada, y los trabajos en curso en la Ruta Y-71 (Onaissin).

La actividad contó con la participación del Delegado Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto, junto a representantes de Vialidad, equipos técnicos y vecinas y vecinos del territorio. Durante la jornada se abordaron cuatro contratos viales, entregando detalles sobre el estado de avance de los proyectos, sus alcances y la percepción de la comunidad respecto de los beneficios que estas obras significan para la conectividad de la isla.

La Inspectora Fiscal de Vialidad, Patricia Calisto, comentó que “el contrato de la ruta Y-65, que va desde el kilómetro 25 al 55, se dio por terminado con fecha 26 de septiembre. Además, tengo a mi cargo los contratos de la ruta Y-71 desde el kilómetro 59 al 77 y del 77 al 94, los cuales presentan un alto nivel de avance, y el contrato más reciente de la Y-71 entre el kilómetro 27 y el 36, iniciado en octubre de 2024, que ya alcanza un 6,4% de avance”, explicó.

En cuanto a la evaluación ciudadana, el Delegado Presidencial Provincial, José Campos Prieto, valoró la instancia de diálogo con la comunidad y destacó la relevancia de los avances alcanzados. “Asistimos a esta consulta ciudadana que realiza el MOP para dar cuenta de los avances y de lo que viene a futuro para el desarrollo de nuestra conectividad vial. Recibimos la buena noticia de que la ruta Y-65 ya está totalmente habilitada, lo que implica no solo pavimento, sino señalética y medidas de seguridad”, indicó.

La reunión fue de carácter abierto a la comunidad y contó con una amplia difusión a través de radio invitaciones a organizaciones sociales y autoridades, además de publicaciones en diarios regionales. El Coordinador de Participación Ciudadana de la Constructora Vilicic, Daniel Díaz, explicó: “Hoy día se recogió la percepción de la comunidad, especialmente en cuanto a la conectividad entre Porvenir, el continente y Cerro Sombrero, además de los beneficios en turismo, trabajo y generación de empleo”, señaló.

Díaz destacó que uno de los aspectos más valorados han sido la seguridad y la reducción de los tiempos de traslado. “Con las nuevas construcciones ahora la gente se puede trasladar de manera más segura y más rápida. La conexión entre Porvenir y el continente es más corta y, sobre todo, más segura”, agregó.

Finalmente, Campos Prieto destacó los beneficios que ya comienzan a percibir los usuarios.
“Seguimos avanzando en obras que mejoran la calidad de vida y fortalecen la conectividad en Tierra del Fuego, especialmente con la reducción de los tiempos de traslado y, por sobre todo, el aumento de la seguridad vial. Ganamos en seguridad y ganamos en tiempo de desplazamiento, que es lo más relevante cuando se concretan este tipo de obras”, concluyó.



timaukel

FUNCIONARIOS DE TIMAUKEL SE CERTIFICAN COMO ASESORES PREVENTIVOS DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PDI MAGALLANES MATERIALIZÓ LA EXPULSIÓN DE EXTRANJERA CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGAS

Leer Más

La mujer fue puesta a disposición de las autoridades de su país de origen en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, quedando con la prohibición de ingreso a Chile por un periodo de 25 años.

La mujer fue puesta a disposición de las autoridades de su país de origen en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, quedando con la prohibición de ingreso a Chile por un periodo de 25 años.

pdipuntaarenas
nuestrospodcast
williamssenama

DPP ANTÁRTICA CHILENA Y SENAMA MAGALLANES CIERRAN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ONCE PARA PERSONAS MAYORES DE PUERTO WILLIAMS

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
vialidad (2)

RUTAS Y-65 HABILITADA E Y-71 CONTINÚA AVANZANDO PARA CONECTAR LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
PUQ-336x336-casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
villafagnano

COLONIAS DE VERANO VILLA FELIZ LLENAN DE ALEGRÍA AL LSMF

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
M100 FINALISTAS-31

MEMORIA, NATURALEZA E IDENTIDAD BRILLAN EN LOS CUENTOS GANADORES DE LA DÉCIMA EDICIÓN DE MAGALLANES EN 100 PALABRAS