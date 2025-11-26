Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

26 de noviembre de 2025

PRESIDENTE GABRIEL BORIC ENCABEZA CEREMONIA DE TÉRMINO DE OBRAS DE LA ETAPA 10 DE LA RUTA VICUÑA-YENDEGAIA: “VA A QUEDAR EN NUESTRA HISTORIA COMO UNA DE LAS GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE CHILE”

​El jefe de Estado visitó las obras que tienen por objetivo concretar la conectividad terrestre entre Punta Arenas y Puerto Williams, reduciendo así los viajes entre ambas ciudades en aproximadamente 12 horas.

vicuñayendegaia

Durante la tarde de este martes 25 de noviembre, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, arribó a la comuna de Cabo de Hornos para liderar la ceremonia de término de obras de la Etapa 10 de la Ruta Vicuña-Yendegaia, actividad enmarcada en su gira por la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. 

La ruta, que se encuentra en construcción desde el año 1994, tiene como principal objetivo lograr conectividad terrestre entre las ciudades australes de Punta Arenas y Puerto Williams, las que actualmente sólo tienen conexión vía aérea o marítima, implicando esta última alternativa un viaje que supera las 30 horas. La concreción de la Ruta Vicuña-Yendegaia, ejecutada por el Cuerpo Militar del Trabajo (CMT), permitirá reducir en aproximadamente 12 horas los tiempos de viaje entre ambos lugares, reducir costo de fletes y del transporte de pasajeros, aumentar el potencial turístico de la Patagonia y fortalecer el establecimiento de soberanía nacional en estos territorios. 

En detalle, las obras consisten en un camino bimodal destinado a transporte terrestre y marítimo, el que cuenta con cruces marítimos en dos puntos: un cruce en barcaza que se realiza en Punta Delgada para ingresar a Tierra del Fuego desde el continente y asimismo, entre Caleta 2 de Mayo y Puerto Navarino, de unas 2 horas de duración, para el que se construyó la barcaza “Aunashaka” (“canal de los onas” en lengua yagán), que entró en operaciones durante el año 2018.

El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, destacó la importancia de la obra de conectividad afirmando que “vamos a unir Punta Arenas con Puerto Williams en una lógica bimodal que ha cruzado diversos gobiernos, diversos presidentes, porque las grandes obras de Estado son así. Como la Carretera Austral, como el Canal de Chacao, como la Panamericana, como la ruta Vicuña-Yendegaia”, añadiendo además que “Estamos aquí no solo frente a la construcción de una carretera, sino ante un acto de soberanía y de presencia del Estado en la región más austral del mundo”.

Asimismo, el mandatario explicó los próximos pasos de la obra: “Nos restan tres fases que se van a hacer de manera paralela por el norte y por el sur y 29 kilómetros para llegar a la meta. La ruta de Vicuña-Yendegaia va a quedar en nuestra historia como una de las grandes obras de la infraestructura de Chile, en donde el Ejército y el Estado, a través del MOP, de Vialidad, han cumplido un rol que es realmente invaluable. Un ejemplo de lo que podemos lograr cuando nos unimos como país”.

Respecto a las características de la ruta, que tiene su término previsto para 2031 con 29 kilómetros por ejecutar, en su calidad de camino de alta montaña cuenta con sectores con curvas de retorno para salvar las altas cumbres que atraviesan diversos tramos de su recorrido. Asimismo, gran parte del trazado se esculpe en la roca, con cortes que superan los 15 metros de altura, rodeando además lagos, atravesando llanuras y bosque nativo, cruzando esteros y ríos y remontando el cordón central de la Cordillera Darwin, en las cercanías de los campos de hielo D’ Agostini.

El mandatario asistió a la actividad junto a la gobernadora (s) de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Eugenia Mancilla; el comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga; la delegada presidencial provincial, Constanza Calisto; y el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández.


pampaguanaco

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GABRIEL BORIC FONT, VISITA PAMPA GUANACO EN TIERRA DEL FUEGO, FUTURA CAPITAL COMUNAL DE TIMAUKEL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PRESIDENTE GABRIEL BORIC ENCABEZA CEREMONIA DE TÉRMINO DE OBRAS DE LA ETAPA 10 DE LA RUTA VICUÑA-YENDEGAIA: “VA A QUEDAR EN NUESTRA HISTORIA COMO UNA DE LAS GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE CHILE”

Leer Más

​El jefe de Estado visitó las obras que tienen por objetivo concretar la conectividad terrestre entre Punta Arenas y Puerto Williams, reduciendo así los viajes entre ambas ciudades en aproximadamente 12 horas.

​El jefe de Estado visitó las obras que tienen por objetivo concretar la conectividad terrestre entre Punta Arenas y Puerto Williams, reduciendo así los viajes entre ambas ciudades en aproximadamente 12 horas.

vicuñayendegaia
nuestrospodcast
comisiontratapersonas

SUBCOMISIÓN DE PREVENCIÓN DE TRATA DE PERSONAS REALIZÓ SU PRIMER OPERATIVO NOCTURNO EN PUERTO WILLIAMS

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
vicuñayendegaia

PRESIDENTE GABRIEL BORIC ENCABEZA CEREMONIA DE TÉRMINO DE OBRAS DE LA ETAPA 10 DE LA RUTA VICUÑA-YENDEGAIA: “VA A QUEDAR EN NUESTRA HISTORIA COMO UNA DE LAS GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE CHILE”

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
pampaguanaco

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GABRIEL BORIC FONT, VISITA PAMPA GUANACO EN TIERRA DEL FUEGO, FUTURA CAPITAL COMUNAL DE TIMAUKEL

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
cadem-jose-antonio-kast-obtendria-mas-de-15-puntos-que-jeannette-jara-en-segunda-vuelta

CADEM: JOSÉ ANTONIO KAST OBTENDRÍA MÁS DE 15 PUNTOS QUE JEANNETTE JARA EN SEGUNDA VUELTA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250