ENLACE INMOBILIARIO EN POLAR COMUNICACIONES: MÁS COTIZACIONES Y PLAZOS LARGOS MARCAN EL MERCADO INMOBILIARIO TRAS SUBSIDIO AL DIVIDENDO

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Rodrigo Krebs, gerente de marketing de Enlace Inmobiliario, conversó sobre el impacto que ha tenido el subsidio al dividendo en el comportamiento de quienes buscan adquirir una vivienda, destacando un aumento significativo en el interés por cotizar, pero también una caída sostenida en la aprobación de créditos hipotecarios.

De acuerdo con un estudio comparativo entre el segundo semestre de 2024 y el mismo período de 2025, las cotizaciones para la compra de propiedades aumentaron en un 25%, junto con un alza del 15% en las personas que inician procesos de preaprobación bancaria. Sin embargo, este mayor dinamismo no se ha traducido en un acceso efectivo al financiamiento, ya que la tasa de aprobación hipotecaria ha disminuido progresivamente desde la aplicación del subsidio, pasando de un 41,2% en junio de 2024 a un 36% en septiembre y octubre de 2025.

El análisis también muestra que los interesados están buscando mayores facilidades de pago. El segmento que solicita un financiamiento igual o superior al 80% del valor de la propiedad aumentó desde un 32,8% en 2024 a un 54,8% en 2025, evidenciando una mayor dependencia del crédito bancario. En línea con esto, se incrementó la preferencia por créditos hipotecarios de mayor duración, con plazos entre 26 y 30 años, los que pasaron de representar el 33% del total en 2024 al 43,1% en 2025.

Otro cambio relevante es la disminución del interés por viviendas con entrega inmediata, que bajó desde un 70,9% en 2024 a un 53,5% en 2025, reflejando un ajuste en las expectativas y posibilidades de compra de los cotizantes.

En cuanto a las características de los compradores, el estudio revela que las mujeres lideran las cotizaciones, representando el 58% del total. No obstante, su presencia disminuye en las etapas más avanzadas del proceso, como la simulación y la preaprobación, donde los hombres inician más solicitudes y registran mejores tasas de aprobación bancaria, cercanas al 40%, frente al 36% de las mujeres.

Por grupos etarios, los millennials redujeron su participación en las cotizaciones, pasando del 65,4% en el segundo semestre de 2024 al 62,7% en 2025, mientras que los centennials o generación Z aumentaron su presencia del 16,4% al 19,9%. Asimismo, se evidenció un mayor número de cotizantes con ingresos superiores a los 2 millones de pesos.

Finalmente, las preferencias siguen concentrándose en propiedades bajo las 4.000 UF, segmento que alcanzó el 86,7% del total de cotizaciones, tres puntos porcentuales más que el año anterior. En este contexto, las casas ganaron terreno frente a los departamentos, aumentando su participación desde un 34,3% a un 39,7%.





