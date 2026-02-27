27 de febrero de 2026
DÍA MUNDIAL DEL TRASPLANTE: MÁS DE 600 TRASPLANTES SE REALIZARON EN CHILE DURANTE 2025
En la conmemoración del 27 de febrero, autoridades sanitarias destacaron el valor de la donación de órganos y tejidos como un acto de solidaridad que salva y mejora vidas.
En el marco del Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, la Seremi de Salud de Magallanes relevó la importancia de informarse, conversar en familia y manifestar la voluntad de donar, subrayando que cada decisión puede transformarse en una nueva oportunidad de vida para quienes esperan un órgano.
Durante 2025, en el país se registraron 203 donantes fallecidos y 86 donantes en vida, lo que permitió concretar más de 600 trasplantes. Entre ellos destacan 50 trasplantes de corazón, la cifra más alta alcanzada en Chile, 27 trasplantes de pulmón y 8 trasplantes renales cruzados, estrategia en la que el país se posiciona como referente en Latinoamérica.
Del total de procedimientos realizados, el 79% correspondió a personas beneficiarias de Fonasa y el 20% a Isapre. Además, el 95% de los trasplantes se efectuó en población adulta y el 5% en pacientes pediátricos. En el ámbito de tejidos, se destacó el uso de válvulas cardíacas provenientes de corazones no aptos para trasplante total.
Desde Magallanes, la autoridad sanitaria reiteró el llamado a fortalecer la cultura de la donación, entendiendo que donar es compartir vida y esperanza para cientos de familias a lo largo del país.
