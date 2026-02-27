Punta Arenas,
27 de febrero de 2026

DÍA MUNDIAL DEL TRASPLANTE: MÁS DE 600 TRASPLANTES SE REALIZARON EN CHILE DURANTE 2025

En la conmemoración del 27 de febrero, autoridades sanitarias destacaron el valor de la donación de órganos y tejidos como un acto de solidaridad que salva y mejora vidas.

Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos

En el marco del Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, la Seremi de Salud de Magallanes relevó la importancia de informarse, conversar en familia y manifestar la voluntad de donar, subrayando que cada decisión puede transformarse en una nueva oportunidad de vida para quienes esperan un órgano.

Durante 2025, en el país se registraron 203 donantes fallecidos y 86 donantes en vida, lo que permitió concretar más de 600 trasplantes. Entre ellos destacan 50 trasplantes de corazón, la cifra más alta alcanzada en Chile, 27 trasplantes de pulmón y 8 trasplantes renales cruzados, estrategia en la que el país se posiciona como referente en Latinoamérica.

Del total de procedimientos realizados, el 79% correspondió a personas beneficiarias de Fonasa y el 20% a Isapre. Además, el 95% de los trasplantes se efectuó en población adulta y el 5% en pacientes pediátricos. En el ámbito de tejidos, se destacó el uso de válvulas cardíacas provenientes de corazones no aptos para trasplante total.

Desde Magallanes, la autoridad sanitaria reiteró el llamado a fortalecer la cultura de la donación, entendiendo que donar es compartir vida y esperanza para cientos de familias a lo largo del país.

Noticias
Relacionadas
Imprimir
MINVU INICIÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS DE PUERTO NATALES

Leer Más

​Este nuevo equipamiento se integra a la red regional de infraestructura vinculada al Sistema Nacional de Cuidados, sumándose a los centros ya construidos en Villa Cerro Castillo, comuna de Torres del Paine, y en Villa Punta Delgada, comuna de San Gregorio.

​Este nuevo equipamiento se integra a la red regional de infraestructura vinculada al Sistema Nacional de Cuidados, sumándose a los centros ya construidos en Villa Cerro Castillo, comuna de Torres del Paine, y en Villa Punta Delgada, comuna de San Gregorio.

nuestrospodcast
AUTORIDADES SUPERVISAN BODEGAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN MAGALLANES ANTES DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2026

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Miguel Ángel Centella

HUMORISTA MAGALLÁNICO MIGUEL ÁNGEL CENTELLA CONSOLIDA SU GIRA NACIONAL Y PREPARA SU LLEGADA A UN GRAN ESCENARIO NACIONAL

casas viejas (2)

MOP INICIA OBRAS DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ENTRE CASAS VIEJAS Y DOROTEA EN RUTA 9 DE PUERTO NATALES

José Becerra Carvajal, Concejal de Punta Arenas

CONCEJAL BECERRA ADVIERTE CRISIS POR CEMENTERIO DE MASCOTAS EN PUNTA ARENAS

