26 de febrero de 2026

PRESIDENTE COMUNAL DEL PARTIDO SOCIALISTA ABORDÓ RECORTE PRESUPUESTARIO Y DESARROLLO DE MAGALLANES

​Buenos Días Región

Presidente Comunal Partido Socialista

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el exalcalde de Punta Arenas y presidente comunal del Partido Socialista, Emilio Boccazzi, abordó el recorte al presupuesto de Magallanes y los desafíos en infraestructura para Punta Arenas. 

El exalcalde se refirió al recorte superior a $2.000 millones al presupuesto regional y afirmó que refleja el déficit fiscal que enfrenta el Estado. Además, mencionó que una disminución de recursos podría afectar la ejecución de proyectos e impactar la economía local. 

Por último, planteó la necesidad de reforzar la inversión en infraestructura y recuperación del centro de Punta Arenas y del Parque María Behety. 



Presidente Comunal Partido Socialista

PRESIDENTE COMUNAL DEL PARTIDO SOCIALISTA ABORDÓ RECORTE PRESUPUESTARIO Y DESARROLLO DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
SMA ENVÍA NOTIFICACIÓN MASIVA A 45 CENTROS SALMONEROS DE MAGALLANES PARA PREVENIR SOBREPRODUCCIÓN

Leer Más

​Los reportes proyectan la producción a la fecha y su cumplimiento respecto a los límites máximos autorizados en sus permisos ambientales.

​Los reportes proyectan la producción a la fecha y su cumplimiento respecto a los límites máximos autorizados en sus permisos ambientales.

LA PRIMERA REINA MAGALLÁNICA DE VIÑA: SKARLETH LABRA RECIBIRÁ CORONA Y ANILLO DE ORO DE ALTA JOYERÍA

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

El encuentro, desarrollado en la sede del club local, se transformó en un espacio de diálogo y renovación de principios

ROTARY CLUB PUNTA ARENAS CELEBRÓ 121 AÑOS DE ROTARY INTERNACIONAL CON UNA CONEXIÓN INTERNACIONAL QUE REUNIÓ A CLUBES DE TODO EL MUNDO

OMORA, EL COLIBRÍ MÁS AUSTRAL DEL MUNDO, FUE REGISTRADO EN PUERTO NATALES

Adolfo Canales

ADOLFO CANALES, CONTADOR AUDITOR ENTREGÓ RECOMENDACIONES PARA DECLARACIÓN DE RENTA 2026