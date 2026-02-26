PRESIDENTE COMUNAL DEL PARTIDO SOCIALISTA ABORDÓ RECORTE PRESUPUESTARIO Y DESARROLLO DE MAGALLANES

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el exalcalde de Punta Arenas y presidente comunal del Partido Socialista, Emilio Boccazzi, abordó el recorte al presupuesto de Magallanes y los desafíos en infraestructura para Punta Arenas.

El exalcalde se refirió al recorte superior a $2.000 millones al presupuesto regional y afirmó que refleja el déficit fiscal que enfrenta el Estado. Además, mencionó que una disminución de recursos podría afectar la ejecución de proyectos e impactar la economía local.

Por último, planteó la necesidad de reforzar la inversión en infraestructura y recuperación del centro de Punta Arenas y del Parque María Behety.





