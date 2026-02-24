ADOLFO CANALES, CONTADOR AUDITOR ENTREGÓ RECOMENDACIONES PARA DECLARACIÓN DE RENTA 2026

Durante el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el contador auditor y ex presidente del Colegio de Contadores de Magallanes, Adolfo Canales, explicó que la Operación Renta 2026 para personas naturales comenzará el 1 de abril y llamó a cumplir los plazos para evitar multas e intereses.

El contador advirtió que quienes no declaren oportunamente, teniendo devolución, pueden enfrentar multas que rondan los $70 mil mensuales, acumulándose hasta cifras cercanas a los $280 mil.

Durante la conversación, indicó que deben declarar quienes tengan inicio de actividades, emitan boletas de honorarios, superen ciertos niveles de ingresos, perciban arriendos u obtengan rentas por inversiones, quienes solicitaron el Préstamo Tasa Cero 2021, empresas, sociedades y personas que, aun sin obligación, deseen solicitar devolución o beneficios tributarios.

Finalmente, llamó a las pymes a entregar con anticipación toda la documentación a sus contadores y enfatizó que la responsabilidad final de la declaración es del contribuyente.

