DETIENEN A PROPIETARIO DE VIVIENDA TRAS HALLAZGO DE 105 PLANTAS DE MARIHUANA EN DOMICILIO SINIESTRADO EN PUNTA ARENAS

Durante la mañana de este domingo 22 de febrero, alrededor de las 10:00 horas, Carabineros de la 1ª Comisaría de Punta Arenas concurrió hasta un domicilio ubicado en pasaje Antonio Benedicto Cebrián por un procedimiento de incendio. Al verificar la situación, se constató que la vivienda afectada se encontraba sin moradores al momento del siniestro.

Al ingresar al inmueble, personal policial detectó en una de las habitaciones 44 plantas de Cannabis Sativa que resultaron quemadas producto del fuego. Posteriormente, tras una revisión completa del domicilio, se encontraron otras 61 plantas de marihuana que no habían sido afectadas por el incendio.

Minutos más tarde llegó al lugar el propietario del inmueble, quien manifestó que la vivienda se encontraba arrendada, sin entregar mayores antecedentes sobre la identidad del arrendatario. Al asumir responsabilidad sobre el domicilio, fue detenido por infracción a la Ley 20.000.

Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que dispuso que el detenido pase a control de detención durante la jornada de este lunes 23 de febrero, mientras continúan las diligencias investigativas.



