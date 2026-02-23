Punta Arenas,
23 de febrero de 2026

DETIENEN A PROPIETARIO DE VIVIENDA TRAS HALLAZGO DE 105 PLANTAS DE MARIHUANA EN DOMICILIO SINIESTRADO EN PUNTA ARENAS

​Carabineros acudió por un incendio en pasaje Antonio Benedicto Cebrián y encontró plantas de cannabis al interior del inmueble.

plantas cannabis marihuana

Durante la mañana de este domingo 22 de febrero, alrededor de las 10:00 horas, Carabineros de la 1ª Comisaría de Punta Arenas concurrió hasta un domicilio ubicado en pasaje Antonio Benedicto Cebrián por un procedimiento de incendio. Al verificar la situación, se constató que la vivienda afectada se encontraba sin moradores al momento del siniestro.

Al ingresar al inmueble, personal policial detectó en una de las habitaciones 44 plantas de Cannabis Sativa que resultaron quemadas producto del fuego. Posteriormente, tras una revisión completa del domicilio, se encontraron otras 61 plantas de marihuana que no habían sido afectadas por el incendio.

Minutos más tarde llegó al lugar el propietario del inmueble, quien manifestó que la vivienda se encontraba arrendada, sin entregar mayores antecedentes sobre la identidad del arrendatario. Al asumir responsabilidad sobre el domicilio, fue detenido por infracción a la Ley 20.000.

Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que dispuso que el detenido pase a control de detención durante la jornada de este lunes 23 de febrero, mientras continúan las diligencias investigativas.


CARABINEROS DE PUNTA ARENAS PRESENTA A "MARLEY", SU NUEVO CAN DE ORDEN Y SEGURIDAD

MÁS DE 9 MIL KILOS DE RESIDUOS FUERON RETIRADOS EN LIMPIEZA COMUNITARIA EN SAN JUAN

Leer Más

La iniciativa organizada por la Municipalidad de Punta Arenas reunió a 60 personas y permitió extraer una gran cantidad de desechos desde el sector.


La iniciativa organizada por la Municipalidad de Punta Arenas reunió a 60 personas y permitió extraer una gran cantidad de desechos desde el sector.


DETIENEN A PROPIETARIO DE VIVIENDA TRAS HALLAZGO DE 105 PLANTAS DE MARIHUANA EN DOMICILIO SINIESTRADO EN PUNTA ARENAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

KUKUGAMER Y SU HISTORIA DE RESILIENCIA A TRAVÉS DEL GAMING

EL AMIGO DE LA FAMILIA

MÁS DE 9 MIL KILOS DE RESIDUOS FUERON RETIRADOS EN LIMPIEZA COMUNITARIA EN SAN JUAN

CON IA VISUAL CREAN SISTEMA PARA REDUCIR MORTALIDAD EN POST OPERATORIOS

MUNICIPIO INVITA A ARTISTAS, ARTESANOS Y GESTORES CULTURALES A PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PARA ENCONTRAR PROFESORES DE LOS TALLERES ARTÍSTICO-CULTURALES