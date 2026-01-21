INCENDIO EN NAVE AL INTERIOR DE ASMAR DEJA DOS PERSONAS LESIONADAS EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
PRESIDENTE ELECTO JOSÉ ANTONIO KAST PRESENTA A SU GABINETE: MIRA AQUÍ EL LISTADO DE FUTUROS MINISTROS
En la actividad, que tuvo lugar en Gloria 88, en la comuna de Las Condes -región Metropolitana-, el mandatario republicano dio a conocer los nombres que encabezarán los 25 Ministerios una vez que asuma el próximo 11 de marzo.
En la actividad, que tuvo lugar en Gloria 88, en la comuna de Las Condes -región Metropolitana-, el mandatario republicano dio a conocer los nombres que encabezarán los 25 Ministerios una vez que asuma el próximo 11 de marzo.