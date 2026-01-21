Punta Arenas,
21 de enero de 2026

INCENDIO EN NAVE AL INTERIOR DE ASMAR DEJA DOS PERSONAS LESIONADAS EN PUNTA ARENAS

​La emergencia movilizó a Bomberos y personal del SAMU durante la tarde de este miércoles.

incendioasmar

Durante la tarde de este miércoles se produjo un incendio en una embarcación que se encontraba al interior de las dependencias de ASMAR, en la ciudad de Punta Arenas, lo que motivó la activación de un amplio operativo de emergencia.

Al lugar concurrieron voluntarios del Cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron para controlar y extinguir las llamas, evitando que el fuego se propagara hacia otras instalaciones del recinto.

Como consecuencia del siniestro, dos personas resultaron con quemaduras, por lo que fue requerida la presencia del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU). Los lesionados recibieron atención en el lugar y posteriormente fueron trasladados hasta un centro asistencial para su evaluación médica.


"FUE UN ACCIDENTE DE ALTO POTENCIAL": A UN MES DE INCENDIO EN DUCTO DE ENAP MAGALLANES PRESIDENTA DE SINDICATO SIGUE PREOCUPADA POR GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA CRÍTICA

PRESIDENTE ELECTO JOSÉ ANTONIO KAST PRESENTA A SU GABINETE: MIRA AQUÍ EL LISTADO DE FUTUROS MINISTROS

​En la actividad, que tuvo lugar en Gloria 88, en la comuna de Las Condes -región Metropolitana-, el mandatario republicano dio a conocer los nombres que encabezarán los 25 Ministerios una vez que asuma el próximo 11 de marzo.

​En la actividad, que tuvo lugar en Gloria 88, en la comuna de Las Condes -región Metropolitana-, el mandatario republicano dio a conocer los nombres que encabezarán los 25 Ministerios una vez que asuma el próximo 11 de marzo.

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

IQUIQUE SERÁ SEDE DE LA ESCUELA DE VERANO 2026 DE LA ACHM SOBRE ECONOMÍA CIRCULAR Y GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

A LA ESPERA DE BASSALETTI Y LA OPCIÓN DE CUELLAR PARA INTEGRAR A LIBERTARIOS: KAST BUSCA DEFINIR A SU MINISTRO DE SEGURIDAD

