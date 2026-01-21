INCENDIO EN NAVE AL INTERIOR DE ASMAR DEJA DOS PERSONAS LESIONADAS EN PUNTA ARENAS

Durante la tarde de este miércoles se produjo un incendio en una embarcación que se encontraba al interior de las dependencias de ASMAR, en la ciudad de Punta Arenas, lo que motivó la activación de un amplio operativo de emergencia.

Al lugar concurrieron voluntarios del Cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron para controlar y extinguir las llamas, evitando que el fuego se propagara hacia otras instalaciones del recinto.

Como consecuencia del siniestro, dos personas resultaron con quemaduras, por lo que fue requerida la presencia del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU). Los lesionados recibieron atención en el lugar y posteriormente fueron trasladados hasta un centro asistencial para su evaluación médica.

​

