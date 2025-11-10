LA LAM-30 CASMA DE LA ARMADA DE CHILE CUMPLE 46 AÑOS EN LA RECTA FINAL DE SU MODERNIZACIÓN EN ASMAR MAGALLANES

La lancha de acción marítima LAM-30 Casma conmemoró en Punta Arenas 46 años al servicio de la Armada de Chile en la recta final de su programa de modernización en marcha en la planta industrial Magallanes de Astilleros y Maestranzas de la Armada (Asmar).

Según un video publicado en las redes sociales de la Armada de Chile, la ceremonia de conmemoración del nuevo aniversario de la unidad se efectuó el 8 de noviembre y fue presidida por el comandante en jefe de la Tercera Zona Naval de la Armada de Chile, contraalmirante Jorge Castillo.

En la pieza audiovisual, el comandante de la LAM-30 Casma, capitán de corbeta Carlos Bari, destacó que su unidad es la tercera unidad más antigua en servicio en la institución, con 51 años de su botadura efectuada en el astillero Israel Shipyards de Haifa, siendo comisionada como INS Romach en 1974 por la Marina de Israel (Heyl Ha'Yam) y vendida a Chile en 1979.

El oficial, quien además saludó a todos quienes han integrado la dotación de la LAM-30 Casma, unidad de la clase Sa´ar IV, expresó con orgullo en el video que "hoy día nos encontramos en recta final del proceso de modernización, el cual ha dotado a la unidad de nuevas y modernas capacidades".

Aunque el capitán de corbeta Bari no entregó más detalles de esta modernización, cabe recordar que la LAM-31 Chipana integró el sistema de control de fuego Saeta-4 de Desarrollos de Automatización (Desa), el nuevo radar RTN1-2D Fiura de Desa y el sistema de guerra electrónica DMA-306AD de Desarrollo de Tecnologías y Sistemas (DTS), una filial de la Empresa Nacional de Aeronáutica (Enaer).

Somos la Fuerza

La LAM-30 Casma recibe su nombre en honor al combate naval ocurrido durante la guerra contra la Confederación Perú Boliviana en el puerto homónimo, librada por una división de la Escuadra Nacional de la Armada de Chile contra una flotilla de unidades enemigas el año 1839.

Su presencia en un entorno marítimo complejo con las condiciones metereológicas cambiantes de su área de operaciones en la Región de Magallanes y Antártica Chilena han forjado el carácter de sus tripulaciones quienes inspirados en el lema Somos la Fuerza, que se deriva directamente del lema nacional, Por la Razón o la Fuerza, reafirman su compromiso con la institución y la comunidad austral.

Los principales roles de la LAM-30 Casma y sus dos unidades hermanas, LAM-31 Chipana y LAM-34 Angamos, unidades incorporadas en 1980 y 1997, tras su reclasificación de lanchas misileras a lanchas de acción marítima en 2022, son el patrullaje y vigilancia de la Zona Económica Exclusiva, la búsqueda y el rescate marítimo, y el abordaje y el registro de embarcaciones en aguas jurisdiccionales nacionales.

Tienen 58,1 metros de eslora, 7,6 metros de manga, 4.95 metros de puntal, 2,7 metros de calado y desplazan 450 toneladas. Cuentan con motores diésel MTU 16V 396 que entregan una potencia de maquinaria de 13.000 hp y una velocidad máxima de 31 nudos.

Las unidades de la clase Sa´ar IV disponían originalmente de dos cañones Leonardo Compact de 76/62 mm, ocho lanzadores de misiles antibuque IAI Gabriel Mk.2, dos cañones Oerlikon de 20 mm y dos ametralladoras Browning M2 de 12,7 mm. En 2013 la LAM-34 Angamos recibió misiles antibuque Exocet MM-40 Block 2 de MBDA. En la actualidad, las tres unidades carecen de misiles superficie-superficie.

Fuente: infodefensa.com



​

