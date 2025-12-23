Punta Arenas,
23 de diciembre de 2025

EDUCACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA TRANSICIÓN ENERGETICA: LOS EJES DEL ANÁLISIS DE MARCELO CORTÍNEZ EN "AQUÍ HIDRÓGENO VERDE" DE POLAR COMUNICAICONES

Aquí  hidrógeno verde.

marcelocortinez

Esta mañana, en el programa Aquí hidrógeno verde de Polar Comunicaciones, el consultor independiente en economía energética, Marcelo Cortínez, realizó un balance post tercera Feria Educativa de Hidrógeno Verde (H2V) desarrollada en Punta Arenas, destacando su fuerte orientación comunitaria y el rol formativo que cumple para las nuevas generaciones.

Cortínez subrayó que “la feria siempre tuvo un propósito educativo enfocado a la comunidad, buscaba insertar a muchachos de colegios a estos temas el futuro es de ellos”, relevando que el evento fue más allá de la exhibición de proyectos. En esa línea, recalcó que “más allá de que al inicio las empresas tenían este rol de mostrar los proyectos va mucho más allá de eso, educar sobre toda la ciencia que hay detrás de esto”, poniendo énfasis en la comprensión integral de la industria del hidrógeno verde.

El consultor también contextualizó este proceso dentro de los cambios tecnológicos que vive la sociedad, señalando que “no es nuevo de que tuvimos un punto de inflexión en la historia pasamos drásticamente a la era digital… mucho de los chicos hoy en día nacen muy vinculados al tema digital”, lo que refuerza —a su juicio— la necesidad de acercar tempranamente estos contenidos a estudiantes y jóvenes de la región.

Junto con el balance positivo del evento, Cortínez abordó los desafíos regulatorios y de permisos que enfrenta el desarrollo del H2V en Magallanes y en el país. Al respecto, fue enfático en señalar que “el sector público tiene una gran responsabilidad, han faltado recursos y decisiones que no han sido muy afortunadas en asignar recursos, todo lo que ha significado la permisología y las interpretaciones de normativas que vienen desde hace mucho tiempo”.

Asimismo, recordó que el crecimiento del sector era previsible, indicando que “desde que partieron los primeros proyectos de h2v de ahí en adelante se avecinaban proyectos que iban a ingresar, había tiempo para incrementar las dotaciones, sobre todo las regiones que tienen contempladas proyectos con mucho auge”, agregando que si bien “se capacitó al sector público eso es innegable pero no se aumentaron las dotaciones”.

Finalmente, Cortínez expuso cifras que reflejan el aumento de exigencias ambientales, precisando que “del 2015 al 2024 pasaron los proyectos en promedio de 90 en obligación en términos ambientales en 240 ahora, y el 85% de esas obligaciones en general corresponden a evidenciar el cómo y cuáles son los medios que tendrá el proyecto para hacer cumplir esas obligaciones”, planteando así la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales para acompañar el desarrollo de esta industria estratégica para Magallanes.



CIUDADANOS DESTACADOS 2025 (2)

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS DISTINGUE CIUDADANOS DESTACADOS 2025

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

siatpuq

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

marcelocortinez

munipuq

DSC06410

