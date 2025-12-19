Punta Arenas,
19 de diciembre de 2025

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA CERRO GUIDO APRENDIERON A TRAVÉS DE RÉPLICAS EN EL TALLER “MEMORIAS DE PIEDRA Y HUESO: MAGALLANES PREHISTÓRICO” DEL PAR EXPLORA MAGALLANES

​Explora tu Ciencia es un instrumento regional gratuito y está dirigido a los establecimientos educacionales.

taller cerro guido4

​Taller “Memorias de piedra y hueso: Magallanes prehistórico”, basado en el poblamiento humano, se realizó a los niños y niñas de la Escuela rural Cerro Guido – ubicada al norte de Villa Cerro Castillo en comuna Torres del Paine y a 107 km de Puerto Natales-.

La actividad fue organizada por el PAR Explora Magallanes, en el marco del instrumento Explora tu Ciencia, financiado por el Programa Explora del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ejecutado por la Universidad de Magallanes.

La instancia fue dictada por el antropólogo Cristóbal Palacios y tuvo como finalidad entregar conocimiento e incentivar a los y las estudiantes a que aprendieran de manera lúdica sobre la importancia del patrimonio arqueológico regional, relacionado al proceso de poblamiento humano prehistórico en la Patagonia.

El antropólogo y encargado del taller, Cristóbal Palacios, señaló que “ el objetivo de la actividad era enseñarles un poco sobre el poblamiento humano y la arqueología tanto del área como de los alrededores, utilizando materiales impresos en 3D, algunas réplicas de materiales arqueológicos y restos óseos que fueron muy llamativos para los niños”.

Al respecto, la directora del PAR Explora Magallanes, Claudia Salinas comentó que “para nosotros es muy significativo llevar el taller Memoria de Piedra y Hueso: Magallanes prehistórico hasta la escuela de Cerro Guido, ubicada en la comuna de Torres del Paine. Queremos que las niñas y los niños de toda la región tengan acceso a experiencias que conecten la ciencia con nuestra historia y nuestro territorio. Actividades como esta permiten que los estudiantes descubran, valoren y se sientan parte del patrimonio cultural y natural de Magallanes. Ese es el espíritu de PAR Explora: acercar el conocimiento a cada rincón de nuestra región.”

 
Por su parte, el profesor y encargado de la Escuela Rural de Cerro Guido, Héctor Mercado, dijo que “ pudimos desarrollar un taller junto al programa Explora, que trataba de la revisión de réplicas, de fósiles, fauna y poder ver herramientas como punta de flecha goleadoras que constituyen parte de la historia de este territorio”.

 
En tanto, los y las estudiantes valoraron la actividad. Uno de ellos, José Luis Sánchez comentó que “ lo que más me gustó de la actividad fue cuando nos mostraron las réplicas de los huesos e hicimos un dibujo”. Otro de ellos, fue Renato Perez “ lo que más me gustó cuando me mostraron los huevos de las cabezas de los animales”.

 
Finalmente, Explora tu Ciencia es un instrumento regional gratuito y está dirigido a los establecimientos educacionales.

 Para consultas e inscripciones escribir al email: [email protected]

Taller de Muralismo con Cejec

CON UN MURAL PINTADO POR ESTUDIANTES CONCLUYÓ LA FERIA LITERARIA “VENDAVAL CULTURAL” EN PORVENIR

EN ENERO PARTEN LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE VÍAS EN PUNTA ARENAS

​El SERVIU Magallanes informó que los trabajos se concentrarán inicialmente en ejes de alto flujo del transporte público y en sectores cercanos a establecimientos educacionales.

​El SERVIU Magallanes informó que los trabajos se concentrarán inicialmente en ejes de alto flujo del transporte público y en sectores cercanos a establecimientos educacionales.

COMITÉ OPERATIVO REGIONAL DE JUSTICIA EVALUÓ AVANCES EN ÚLTIMA SESIÓN DEL AÑO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

pumaspatagoniargentina

¿POR QUÉ LOS PUMAS SE ESTÁN COMIENDO A LOS PINGÜINOS EN LA PATAGONIA ARGENTINA?

Consejero Regional Rodolfo Cardenas (2)

CONSEJO REGIONAL APRUEBA POR MAYORÍA ADENDA AL CONVENIO DE SALUD MINSAL–GORE PARA EL PERÍODO 2021–2026