COLORES Y EMOCIONES: LA ESCUELA CORONEL SANTIAGO BUERAS ABRIÓ SUS PUERTAS AL ARTE

​La escuela Coronel Santiago Bueras, en Puerto Natales, abrió las puertas de su reacondicionado gimnasio para presentar la muestra artística “Aura creativa: trazando el camino del artista”. El evento convocó a estudiantes y sus familias en una jornada dedicada al arte y la expresión.



La iniciativa, organizada por la profesora de artes visuales Javiera Soto Uribe, contó el apoyo de un grupo de docentes del establecimiento y el Programa de Integración Escolar (PIE), y tuvo como objetivo dar visibilidad al trabajo realizado durante el año y estimular las habilidades de los y las estudiantes vinculadas a la pintura y otras disciplinas artísticas.

Desde los más pequeños de prekínder hasta los estudiantes de octavo básico participaron en esta experiencia que transformó el gimnasio en una verdadera galería.



La muestra incluyó una cifra que bordeó entre 150 y 200 obras, elaboradas con distintas técnicas y materiales: acuarela, témpera, reciclaje de telas, figuras en 3D, madera, nylon e incluso una proyección audiovisual premiada en el festival de cortometrajes de la escuela Baudilia Avendaño. Cada pieza reflejó la dedicación y creatividad de los estudiantes, quienes encontraron en el arte un espacio para expresar emociones y desarrollar nuevas habilidades.



La comunidad escolar asistió en pleno, acompañada por algunos familiares y el coordinador local del SLEP Magallanes, Sebastián Fuentes Miranda; y Jaime Muñoz Mansilla de la unidad de gestión territorial. Durante la jornada, la profesora Soto Uribe destacó el esfuerzo de sus estudiantes y llamó a dar mayor difusión a estas actividades, como una forma de validar y reconocer el talento de niños y niñas.



“Aura creativa” busca instalarse como una actividad anual dentro del siempre rico calendario de actividades de una escuela. En su primera versión no solo fue una muestra de arte, sino que también se sintió como un acto de reivindicación del trabajo anónimo que cientos de estudiantes realizan durante el año.



Con esta iniciativa la escuela Coronel Santiago Bueras reafirma su compromiso con la formación integral de todos y cada uno de sus estudiantes, y donde el arte se convierte en un enlace hacia la sensibilidad, la imaginación y la identidad cultural.



