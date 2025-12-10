Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

10 de diciembre de 2025

COLORES Y EMOCIONES: LA ESCUELA CORONEL SANTIAGO BUERAS ABRIÓ SUS PUERTAS AL ARTE

​La comunidad escolar asistió en pleno, acompañada por algunos familiares y el coordinador local del SLEP Magallanes.

Aura_creativa_(7)

​La escuela Coronel Santiago Bueras, en Puerto Natales, abrió las puertas de su reacondicionado gimnasio para presentar la muestra artística “Aura creativa: trazando el camino del artista”. El evento convocó a estudiantes y sus familias en una jornada dedicada al arte y la expresión.

 
La iniciativa, organizada por la profesora de artes visuales Javiera Soto Uribe, contó el apoyo de un grupo de docentes del establecimiento y el Programa de Integración Escolar (PIE), y tuvo como objetivo dar visibilidad al trabajo realizado durante el año y estimular las habilidades de los y las estudiantes vinculadas a la pintura y otras disciplinas artísticas.

 Desde los más pequeños de prekínder hasta los estudiantes de octavo básico participaron en esta experiencia que transformó el gimnasio en una verdadera galería.

 
La muestra incluyó una cifra que bordeó entre 150 y 200 obras, elaboradas con distintas técnicas y materiales: acuarela, témpera, reciclaje de telas, figuras en 3D, madera, nylon e incluso una proyección audiovisual premiada en el festival de cortometrajes de la escuela Baudilia Avendaño. Cada pieza reflejó la dedicación y creatividad de los estudiantes, quienes encontraron en el arte un espacio para expresar emociones y desarrollar nuevas habilidades.

 
La comunidad escolar asistió en pleno, acompañada por algunos familiares y el coordinador local del SLEP Magallanes, Sebastián Fuentes Miranda; y Jaime Muñoz Mansilla de la unidad de gestión territorial. Durante la jornada, la profesora Soto Uribe destacó el esfuerzo de sus estudiantes y llamó a dar mayor difusión a estas actividades, como una forma de validar y reconocer el talento de niños y niñas.

 
“Aura creativa” busca instalarse como una actividad anual dentro del siempre rico calendario de actividades de una escuela. En su primera versión no solo fue una muestra de arte, sino que también se sintió como un acto de reivindicación del trabajo anónimo que cientos de estudiantes realizan durante el año.

 
Con esta iniciativa la escuela Coronel Santiago Bueras reafirma su compromiso con la formación integral de todos y cada uno de sus estudiantes, y donde el arte se convierte en un enlace hacia la sensibilidad, la imaginación y la identidad cultural.

slepconadis

TRES NUEVAS SALAS MULTISENSORIALES SE INSTALARÁN EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS TRAS CONVENIO ENTRE SLEP MAGALLANES Y SENADIS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

DECLARAN ADMISIBLE QUERELLA INTERPUESTA POR LA CORMUPA CONTRA SUJETO QUE CHOCÓ EL CECOSF FORTALECIENDO VIDAS

Leer Más

​La acción judicial presentada fue por los delitos de conducción en estado de ebriedad y daños ocurridos la madrugada del jueves 4 de diciembre.

​La acción judicial presentada fue por los delitos de conducción en estado de ebriedad y daños ocurridos la madrugada del jueves 4 de diciembre.

CV 1
nuestrospodcast
epaaustral

EPAUSTRAL FORTALECE EL DIÁLOGO CIUDADANO CON CONSULTA PÚBLICA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL TERMINAL MARDONES

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
Aura_creativa_(7)

COLORES Y EMOCIONES: LA ESCUELA CORONEL SANTIAGO BUERAS ABRIÓ SUS PUERTAS AL ARTE

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
PUQ-336x336-casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
shoafundacionantartica21

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA (SHOA) Y LA FUNDACIÓN ANTÁRTICA21

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
file_20251208094745

FALLECE NIÑO DE 9 AÑOS CUYA MADRE CAMINÓ DESDE VALDIVIA A SANTIAGO PARA FINANCIAR TRATAMIENTO