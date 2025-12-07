CORO CATEDRAL CELEBRÓ 20 AÑOS DE SERVICIO EN LA EUCARISTÍA

Se realizó una celebración muy especial con un concierto musical y de oración este sábado en la Iglesia Catedral, por los años de servicio en la liturgia.

En la ocasión se pudo revivir piezas que han marcado nuestra historia musical y espiritual, orar juntos por nuestra diócesis, por la iglesia y por todos quienes han sido parte de este camino y compartir la alegría de la fe a través del canto.





