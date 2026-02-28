Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

28 de febrero de 2026

PUNTA ARENAS RECIBE A SANTIAGO MORNING EN EL ARRANQUE DE LA PRIMERA DIVISIÓN DE FUTSAL

El cuadro magallánico iniciará la defensa del título este sábado 7 de marzo en el Gimnasio Fiscal. Las entradas ya están disponibles con valores que van desde los $4.500.

Punta Arenas Futsal

Punta Arenas debutará como local este sábado 7 de marzo en la Primera División de Futsal ANFP, enfrentando a Santiago Morning en el Gimnasio Fiscal, en un compromiso que marcará el inicio oficial de la temporada 2026 para el representativo regional.

El encuentro enfrentará al vigente campeón ante el conjunto capitalino que recientemente logró el ascenso a la máxima categoría, en un partido que asoma como uno de los atractivos de la primera fecha del campeonato nacional.

Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma toliv.com, con precios que fluctúan entre los $4.500 y $8.000, dependiendo de la ubicación.

Con este compromiso, Punta Arenas buscará comenzar con el pie derecho la temporada y reafirmar su condición de protagonista en el futsal nacional, esta vez ante su público en el tradicional recinto deportivo de la capital regional.


juan antonio rios

ANTONIO RÍOS: EL MAESTRO REGRESA A DREAMS PUNTA ARENAS CON TODA SU CUMBIA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

AUTORIDADES FIRMAN PRIMER PROTOCOLO PARA TRASLADO DE FALLECIDOS EN CABO DE HORNOS

Leer Más

Levantamiento, Conservación y Traslado de Fallecidos.


Levantamiento, Conservación y Traslado de Fallecidos.


7fd3e02a-9322-4096-bfee-3a87a22d61e1
nuestrospodcast
file_20260226140932

CHILE SE CONVIERTE EN EL PAÍS CON EL MEJOR Y MÁS RÁPIDO INTERNET DEL PLANETA: “ES UN HONOR”

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Punta Arenas Futsal

PUNTA ARENAS RECIBE A SANTIAGO MORNING EN EL ARRANQUE DE LA PRIMERA DIVISIÓN DE FUTSAL

CARTA DIRECTOR (2)

TRANSPARENCIA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Entrega espada Lord Thomas Cochrane

ESCUELA NAVAL ARTURO PRAT ENTREGA RÉPLICA DE LA ESPADA DE COCHRANE A SU PRIMERA ANTIGÜEDAD 2025

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
consejo regional

APRUEBAN CONCESIÓN DE TERRENO EN ISLA NAVARINO PARA AVANZAR EN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL