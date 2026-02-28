PUNTA ARENAS RECIBE A SANTIAGO MORNING EN EL ARRANQUE DE LA PRIMERA DIVISIÓN DE FUTSAL

Punta Arenas debutará como local este sábado 7 de marzo en la Primera División de Futsal ANFP, enfrentando a Santiago Morning en el Gimnasio Fiscal, en un compromiso que marcará el inicio oficial de la temporada 2026 para el representativo regional.

El encuentro enfrentará al vigente campeón ante el conjunto capitalino que recientemente logró el ascenso a la máxima categoría, en un partido que asoma como uno de los atractivos de la primera fecha del campeonato nacional.

Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma toliv.com, con precios que fluctúan entre los $4.500 y $8.000, dependiendo de la ubicación.

Con este compromiso, Punta Arenas buscará comenzar con el pie derecho la temporada y reafirmar su condición de protagonista en el futsal nacional, esta vez ante su público en el tradicional recinto deportivo de la capital regional.

