OMORA, EL COLIBRÍ MÁS AUSTRAL DEL MUNDO, FUE REGISTRADO EN PUERTO NATALES

​Un ejemplar macho de picaflor chico —conocido en lengua yagán como “Omora”— fue registrado recientemente en Puerto Natales, luego de impactar contra un ventanal y continuar su vuelo sin presentar daños visibles. El avistamiento generó interés entre vecinos por tratarse del colibrí más austral del mundo.



Omora (Sephanoides sephaniodes) es una especie nativa que habita desde la Región de Atacama hasta el Cabo de Hornos, extendiéndose por Chile y Argentina. Mide cerca de 11 centímetros, presenta un plumaje verde brillante con una mancha blanca detrás del ojo y, en el caso de los machos, una característica corona rojiza afelpada.



Para el pueblo yagán, Omora no es solo un ave, sino también un espíritu visitante que arriba en primavera y verano, asociado al equilibrio social y ecológico. En la cosmovisión de este pueblo originario del extremo sur, su presencia simboliza renovación y armonía con la naturaleza.



Se trata de una especie migratoria, solitaria y territorial, además de cumplir un rol clave como polinizadora de la flora nativa en bosques australes, jardines y matorrales. Especialistas recuerdan que el choque de aves contra vidrios es frecuente en zonas urbanas, por lo que recomiendan medidas simples como señalizar ventanales o evitar reflejos que confundan a las aves.



El registro en Puerto Natales reafirma la riqueza de biodiversidad del territorio magallánico y la importancia de promover prácticas que protejan a las especies que habitan y visitan el extremo sur.

