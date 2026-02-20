Punta Arenas,
20 de febrero de 2026

LIBRO “COCINA ANCESTRAL” RESCATA MEMORIA GASTRONÓMICA DE PUEBLO WILLICHE EN MAGALLANES

Buenos Días Región

Freddy Nahuelquín

Durante el programa, Buenos Días Región de Polar Comunicaciones Freddy Nahuelquín, dirigente de pueblos originarios, junto a Pamela Nahuelquín, presentaron el libro “Cocina Ancestral”, que será lanzado este viernes a las 17:30 horas en la sede Comunidad Mapuche Williche Willi Antu en Puerto Natales.

El recetario rescata la memoria gastronómica del pueblo williche en Magallanes, integrando también influencias chilotas. El libro también recoge historias familiares, técnicas tradicionales y preparaciones como el curanto al hoyo, el uso de algas, mariscos y métodos de ahumado.

​Los autores destacaron que el objetivo es restituir y visibilizar saberes culinarios que han pasado de generación en generación, promoviendo su transmisión como parte del patrimonio cultural de la región.

La publicación fue posible gracias a fondos del Gobierno Regional y contó con un equipo de investigación y diseño. Este será distribuido de manera gratuita y próximamente estará disponible en formato digital.

Joyería Reyes

JOYERÍA REYES DESTACA CONTINUIDAD FAMILIAR E INNOVACIÓN CON APOYO DE SERCOTEC

