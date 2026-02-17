Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

17 de febrero de 2026

TRES MAGALLÁNICOS PROTAGONIZAN EXIGENTE CRUCE DEL ESTRECHO DE MAGALLANES EN MODALIDAD POSTA

​La travesía debió modificar su formato por condiciones climáticas adversas y se extendió en distancia y tiempo, pero logró completarse dentro de la ventana operativa autorizada.

cruce estrecho

El cruce del Estrecho de Magallanes, originalmente programado para el viernes 13 de febrero a las 05:50 horas, debió ser reprogramado tras una evaluación técnica realizada junto a la Capitanía de Puerto de Punta Delgada, que advirtió viento superior a 20 nudos y marejada con olas sobre 1,5 metros.

Aunque la corriente cumplía con los parámetros previstos, las condiciones de mar obligaron a postergar la largada hacia la tarde.

El cambio de horario implicó además una modificación estratégica: ante la ausencia de una de las embarcaciones de apoyo, el cruce se rediseñó en modalidad posta. El primer tramo, desde Punta Delgada hasta Bahía Azul, fue realizado por Cristian Cresp Bejar, magallánico de 39 años ligado a la comuna de San Gregorio.

La planificación inicial contemplaba un recorrido aproximado de 5 kilómetros en 1 hora 15 minutos; sin embargo, debido al oleaje y la corriente activa, terminó nadando más de 7 kilómetros en 1 hora 40 minutos.

Tras tocar tierra en Bahía Azul, entregó el relevo a Alejandro Campos Ojeda y Regina Andrade. Campos, también magallánico y oriundo de San Gregorio, ya había cruzado el estrecho en 2016 y con esta nueva travesía se convirtió en la segunda persona en nadarlo en ambos sentidos.

Andrade, de 31 años, oriunda de Chiloé y radicada en Magallanes, aportó un componente simbólico al unir ambos territorios en el marco de los 200 años de la anexión de Chiloé.

El segundo tramo, que inicialmente se proyectaba en 1 hora 30 minutos, se extendió a 2 horas de nado continuo y superó los 9 kilómetros efectivos, nuevamente condicionado por corrientes activas y mar revuelto.

La ejecución estuvo además sujeta al tránsito marítimo programado en la zona, lo que exigió precisión en la ventana autorizada.

La organización agradeció el apoyo de empresas locales, la Ilustre Municipalidad de San Gregorio, la Armada de Chile y especialmente la Capitanía de Puerto de Punta Delgada, cuya evaluación técnica fue clave para garantizar la seguridad.

Asimismo, destacó la participación de la nadadora Paula Bravo como parte del equipo médico y logístico, subrayando que este desafío no se cierra como logro individual, sino como impulso para que más magallánicos proyecten futuras travesías en el Estrecho.






museo maritimo cl_abrazo estrecho

A 126 AÑOS DEL “ABRAZO DEL ESTRECHO”: EL ENCUENTRO QUE MARCÓ LA DIPLOMACIA ENTRE CHILE Y ARGENTINA EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS PRESENTA QUERELLA POR MANIOBRAS TEMERARIAS EN PLENO CENTRO

Leer Más

​La acción judicial busca sancionar prácticas reiteradas que ponen en riesgo a peatones y automovilistas.

​La acción judicial busca sancionar prácticas reiteradas que ponen en riesgo a peatones y automovilistas.

CONDUCCIÓN TEMERARIA (1)
nuestrospodcast
cruce estrecho

TRES MAGALLÁNICOS PROTAGONIZAN EXIGENTE CRUCE DEL ESTRECHO DE MAGALLANES EN MODALIDAD POSTA

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
cruce estrecho

TRES MAGALLÁNICOS PROTAGONIZAN EXIGENTE CRUCE DEL ESTRECHO DE MAGALLANES EN MODALIDAD POSTA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
falla-magallanes-fagnano-el-corazon-de-tierra-del-fuego-se-mueve-a-una-tasa-de-5-48-mm-por-ano-1770155965448_1024

FALLA MAGALLANES-FAGNANO: ESTUDIO CONFIRMA QUE LAS PLACAS EN TIERRA DEL FUEGO SE DESPLAZAN 5,4 MM POR AÑO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
© Francesco Futterer (1)

ÓPERA DE LEIPZIG, UNA DE LAS MÁS IMPORTANTES DE EUROPA, FICHA A SEBASTIÁN CAMAÑO COMO ASISTENTE Y LO CONVIERTE EN EL PRIMER DIRECTOR CHILENO EN INSTALARSE EN ESTE TEATRO