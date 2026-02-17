TRES MAGALLÁNICOS PROTAGONIZAN EXIGENTE CRUCE DEL ESTRECHO DE MAGALLANES EN MODALIDAD POSTA

El cruce del Estrecho de Magallanes, originalmente programado para el viernes 13 de febrero a las 05:50 horas, debió ser reprogramado tras una evaluación técnica realizada junto a la Capitanía de Puerto de Punta Delgada, que advirtió viento superior a 20 nudos y marejada con olas sobre 1,5 metros.

Aunque la corriente cumplía con los parámetros previstos, las condiciones de mar obligaron a postergar la largada hacia la tarde.

El cambio de horario implicó además una modificación estratégica: ante la ausencia de una de las embarcaciones de apoyo, el cruce se rediseñó en modalidad posta. El primer tramo, desde Punta Delgada hasta Bahía Azul, fue realizado por Cristian Cresp Bejar, magallánico de 39 años ligado a la comuna de San Gregorio.

La planificación inicial contemplaba un recorrido aproximado de 5 kilómetros en 1 hora 15 minutos; sin embargo, debido al oleaje y la corriente activa, terminó nadando más de 7 kilómetros en 1 hora 40 minutos.

Tras tocar tierra en Bahía Azul, entregó el relevo a Alejandro Campos Ojeda y Regina Andrade. Campos, también magallánico y oriundo de San Gregorio, ya había cruzado el estrecho en 2016 y con esta nueva travesía se convirtió en la segunda persona en nadarlo en ambos sentidos.

Andrade, de 31 años, oriunda de Chiloé y radicada en Magallanes, aportó un componente simbólico al unir ambos territorios en el marco de los 200 años de la anexión de Chiloé.

El segundo tramo, que inicialmente se proyectaba en 1 hora 30 minutos, se extendió a 2 horas de nado continuo y superó los 9 kilómetros efectivos, nuevamente condicionado por corrientes activas y mar revuelto.

La ejecución estuvo además sujeta al tránsito marítimo programado en la zona, lo que exigió precisión en la ventana autorizada.

La organización agradeció el apoyo de empresas locales, la Ilustre Municipalidad de San Gregorio, la Armada de Chile y especialmente la Capitanía de Puerto de Punta Delgada, cuya evaluación técnica fue clave para garantizar la seguridad.

Asimismo, destacó la participación de la nadadora Paula Bravo como parte del equipo médico y logístico, subrayando que este desafío no se cierra como logro individual, sino como impulso para que más magallánicos proyecten futuras travesías en el Estrecho.





