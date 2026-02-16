EOLO PRODUCCIONES LANZA “4444.ISO”, NUEVA OBRA EXPERIMENTAL DEL ARTISTA MEDIAL 4N4TM4NTRA4M

Un nuevo lanzamiento suma la escena musical de la Región de Magallanes. El sello local Eolo Producciones publicó “4444.ISO”, obra del artista medial 4N4TM4NTRA4M, compuesta por cuatro piezas que integran sampling y sonido electrónico, acompañadas de videos construidos mediante collages visuales y el uso de Inteligencia Artificial.

Desde el sonido y la imagen, “4444.ISO” propone una reflexión sobre la saturación de estímulos propia de la época contemporánea. El trabajo se nutre del imaginario pop y reutiliza fragmentos de videojuegos, dibujos animados, propaganda, material conspiranoico y noticieros, configurando una estética que dialoga con lo que el propio proyecto define como la “basura digital” del complejo mediático.

Uno de los elementos más llamativos es su presentación conceptual: no se plantea como un disco original firmado por el artista, sino como un supuesto resumen elaborado a partir del hallazgo de múltiples archivos subidos al canal de YouTube @4N4TM4NTR4M, cuyo autor no ha podido ser identificado hasta ahora. Esta narrativa amplía la dimensión experimental del proyecto y su propuesta estética.

Se trata de la segunda publicación de 2026 del sello LLUVIA ÁCIDA, colectivo fundador de Eolo Producciones hace casi 20 años. El sello, gestionado por Héctor Aguilar y Rafael Cheuquelaf, fue reactivado el año pasado con el objetivo de difundir trabajos experimentales de artistas magallánicos. Su catálogo —disponible en Bandcamp y YouTube— incluye producciones de PLANEKO, HAVSTRACTO, DURRUTY, VITOCO DÍAZ, GIO FOSCHINO y PINWÜ, además de la banda sonora del documental “ENSAMBLE PATAGONIA” y un disco de versiones del dúo LLUVIA ÁCIDA interpretadas por 14 músicos y bandas de la región.

​

