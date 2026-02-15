Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

15 de febrero de 2026

VAPEADORES: ¿CUÁLES SON LOS DAÑOS Y RIESGOS QUE CAUSAN A LA SALUD?

Universidad de los Andes. ​

YFZOE6O7T5DGXJ4BODBSBSGSSI

En mayo pasado entró en vigor la ley que regula la venta y publicidad de cigarrillos electrónicos o vapeadores. La iniciativa busca concientizar sobre los daños y riesgos a la salud que genera utilizar estos productos, al igual que prohibir su comercialización a menores de edad.

La normativa restringe estos elementos con y sin nicotina, al igual que los líquidos que son utilizados para la vaporización.

¿Cuáles son los daños y riesgos?

Patricia Matus, doctora y académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de los Andes (Uandes), explica que los potenciales peligros que tienen los cigarrillos electrónicos son varios, tanto los que no tienen nicotina como los que sí.

Respecto de los que sí contienen, indica que estos producen los mismos problemas que los cigarros habituales, es decir, daños cardiovasculares y respiratorios, así como cáncer pulmonar. Junto a ello, se ha detectado que estos elementos son altamente adictógenos,

Por otra parte, la experta dice que algunas sustancias que se vapean, es decir, los líquidos que se usan para producir el vapor que finalmente es aspirado, “son saborizantes que no están debidamente estudiados para la vía respiratoria”.

Hay saborizantes que sí están permitidos, pero para uso digestivo, ya que la mucosa del tubo digestivo se defiende muy bien de ellos y no se produce daño. Pero esta misma sustancia puede provocar mucho daño si se aspira. Por lo tanto, se ha detectado que a muchos de esos saborizantes no se les conoce los impactos específicos”, explica Matus.

En 2023, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre el peligro del uso de cigarrillos electrónicos, señalando que estos elementos liberan sustancias tóxicas cancerígenas que aumentan el riesgo de trastorno cardiacos y broncopulmonares. Además, hay evidencia de que pueden afectar el desarrollo del cerebro y causar trastornos del aprendizaje en los jóvenes, sostiene la experta.

Debido a esto es la importancia de prohibir el uso de vapeadores en menores de edad.

Matus comenta que la exposición fetal también es un problema: “Las mujeres embarazadas no pueden tener este hábito y deben evitar el fumar en forma pasiva”.

El peligro de los saborizantes

La doctora Matus también hace hincapié en los compuestos que contienen los vaporizadores y que habitualmente no están presentes en los cigarrillos, como el propilenglicol, ya que se ha visto que “producen mucho mayor reactividad irritativa de las vías bronquiales y el pulmón”.

“Este propilenglicol, y también la glicerina, dañan mucho más y afectan a pacientes con asma, fibrosis quística o EPOC. Por último, como estos se someten a combustión pueden liberar compuestos cancerígenos y mutagénicos, como el formaldehido, el acetaldehido y la acroleína, que son estos que están ampliamente prohibidos para un uso ambiental”, dice la experta.

De este modo, la doctora dice que “hay que entender que estos compuestos que se están produciendo en la combustión del vapeador penetran directamente, porque el vapeador facilita la penetración de ellos a la vía respiratoria, a los pulmones y el torrente sanguíneo. De ahí su gran peligrosidad”.


Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO DESARROLLA TALLERES INCLUSIVOS DE VERANO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Leer Más

La iniciativa reunió a 50 participantes en espacios terapéuticos y formativos.


La iniciativa reunió a 50 participantes en espacios terapéuticos y formativos.


1
nuestrospodcast
WhatsApp Image 2026-02-12 at 16

INIA PUERTAS ABIERTAS EN NATALES ACERCÓ LA AGROECOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN A LA COMUNIDAD

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
YFZOE6O7T5DGXJ4BODBSBSGSSI

VAPEADORES: ¿CUÁLES SON LOS DAÑOS Y RIESGOS QUE CAUSAN A LA SALUD?

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Claudia Erebitis junto a Jacqueline Díaz y Miriam Castro

MAGALLÁNICA DE ORO: CLAUDIA EREBITIS SUMA DOS MEDALLAS DORADAS EN PANAMERICANO DE TENIS DE MESA EN PARAGUAY

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250