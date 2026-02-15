MUNICIPIO DESARROLLA TALLERES INCLUSIVOS DE VERANO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Municipalidad de Punta Arenas ejecuta durante este verano un ciclo de talleres dirigidos a personas en situación de discapacidad, iniciativa que reunió a 50 jóvenes y adultos en espacios orientados a la expresión, la estimulación cognitiva y el fortalecimiento de habilidades sociales. Dos de estos espacios ya finalizaron, mientras que un tercero comenzará en los próximos días.

El alcalde Claudio Radonich destacó que estas actividades forman parte de una programación estival más amplia impulsada por el municipio. "Tenemos talleres para niños, jóvenes y mujeres, actividades deportivas y familiares, pero también siempre incorporamos acciones concretas dirigidas a personas en situación de discapacidad. Este verano realizamos tres talleres enfocados en la expresión, la activación y la creación, y estamos muy contentos porque tuvieron una muy buena participación. La inclusión no puede quedarse en el discurso, debe reflejarse en iniciativas reales", señaló la autoridad comunal.

Los talleres fueron organizados por la Unidad de Discapacidad del municipio y se integran a las más de 90 actividades de verano ejecutadas durante 2026, con apoyo de la Fundación Municipal de Cultura y la Fundación Municipal de Deportes.

Marjorie Barría, monitora a cargo del Taller de Ergoterapia, explicó que la propuesta incluyó el taller "Jóvenes Creadores", dirigido a personas entre 18 y 40 años, donde participaron 12 jóvenes en actividades manuales y de expresión artística; el taller "Ergoterapia Expresarte", enfocado en personas mayores de 40 años; y un tercer espacio de estimulación cognitiva, orientado a participantes desde los 18 años en adelante, con distintos tipos de discapacidad que comenzará este próximo martes.

"Muchos de ellos durante el verano no cuentan con otras instancias de participación y permanecen más tiempo en sus hogares. Por eso quisimos generar espacios de encuentro, fortalecer habilidades sociales y potenciar capacidades personales, siempre con un enfoque terapéutico", explicó la profesional.

Los participantes valoraron la experiencia. Bernardita Núñez destacó que el taller le permitió aprender nuevas habilidades manuales y conocer a otras personas. "He aprendido a tejer y a hacer cosas que antes no había hecho. Lo que más me gusta es que me enseñan y también he podido hacer nuevas amistades", comentó.

Por su parte, Samantha Timeos, quien participa como cuidadora, señaló que la instancia representa un apoyo importante. "Estos talleres me ayudan mucho, porque permiten compartir experiencias y aprender herramientas que sirven en el día a día. Aquí uno conoce otras realidades y se siente acompañada", expresó.

Desde la administración comunal señalaron que estas iniciativas buscan fortalecer la inclusión y promover la participación activa de personas en situación de discapacidad, generando espacios accesibles y comunitarios dentro de la programación municipal.





