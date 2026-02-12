DIRECTOR REGIONAL DE ADUANAS MAGALLANES: "A NIVEL MUNDIAL, EL ESTÁNDAR DE REVISIÓN FÍSICA DE MERCANCÍA ES CERCANO AL 3%, QUE ES LO QUE TENEMOS EN CHILE"

En conversación con el programa Buenos Días Región, Reinhold Andronoff, director regional de Aduanas Magallanes, abordó el desafío que enfrenta el país en el control de ingreso de drogas y contrabando a través de terminales marítimos y pasos fronterizos. La autoridad destacó que Magallanes cuenta con tres pasos dentro del “top 7” a nivel nacional en movimiento, lo que da cuenta de la alta exigencia operativa en la zona.

Uno de los puntos centrales fue el porcentaje de revisión física de mercancías. Andronoff explicó que, a nivel mundial, el estándar es cercano al 3%, cifra que se basa en estadísticas de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), con sede en Bruselas, organismo que reúne a más servicios aduaneros que países integran la ONU. “Imagínate que quisiéramos revisar físicamente los millones de contenidos que llegan al país, es humanamente imposible”, señaló, enfatizando que ningún país pretende abrir el 100% de la carga, ya que eso retrasaría el comercio por meses.​

La autoridad explicó que el trabajo se basa en gestión de riesgo, inteligencia y análisis de información, lo que permite focalizar las aperturas en cargas sospechosas y mejorar la efectividad de los controles. En ese contexto, destacó que en los últimos tres años se han desbaratado cuatro bandas de crimen organizado vinculadas al contrabando de cigarrillos, lo que demuestra que el trabajo conjunto institucional ha dado resultados.

Respecto al fortalecimiento de los controles, Andronoff indicó que se encuentra en proceso avanzado la compra de equipamiento para reforzar la fiscalización en la frontera, incluyendo escáneres portátiles que podrán trasladarse a distintos puntos de la región. Además, confirmó que se proyecta la adquisición de un camión escáner para Magallanes, cuya llegada podría concretarse entre 2027 y 2028, considerando que se trata de una licitación internacional y que requiere infraestructura especial debido a las condiciones climáticas de la zona.

Finalmente, destacó el rol estratégico de la región, que cuenta con tres pasos fronterizos dentro del top siete a nivel nacional. En 2025, la recaudación aumentó un 8%, representando cerca del 30% de la recaudación fiscal del país. “Tres de cada diez pesos que el Estado invierte en planes sociales provienen del trabajo que realiza Aduanas”, afirmó, subrayando la importancia de seguir fortaleciendo la labor fiscalizadora sin afectar el flujo del comercio exterior.

