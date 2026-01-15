ZONA FRANCA DE PUNTA ARENAS CONSOLIDA SU APORTE AL DESARROLLO REGIONAL CON MÁS DE $4.700 MILLONES PARA INVERSIÓN PÚBLICA

En un nuevo hito para la economía regional, Sociedad de Rentas Inmobiliarias (SRI) – relacionada al empresario Claudio Fischer Llop - informó el pago anual del precio de la concesión correspondiente al ejercicio 2025, el que alcanzó los $4.713.845.579, monto que será transferido íntegramente al Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena para su reinversión a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

El monto representa un incremento de 3,4% respecto de 2024 y corresponde al 28% de los ingresos brutos de la concesionaria, reflejando un año marcado por la consolidación de espacios comerciales, la incorporación de nuevas marcas y servicios y el desarrollo de proyectos logísticos estratégicos en el recinto franco, concretando un nuevo récord histórico de transferencias al Gobierno Regional.

Con este pago, y considerando el pago inicial y los aportes acumulados desde el inicio de la concesión, SRI ha entregado al Gobierno Regional más de $43.500 millones, consolidando a Zona Franca de Punta Arenas como la franquicia tributaria que mayor retorno social genera en Magallanes.

"Hoy se concreta el pago anual de la concesión de Zona Franca, por más de $4.700 millones, un monto equivalente a toda la inversión regional en equipamiento de salud durante 2025. Son recursos que se quedan en Magallanes y se traducen en desarrollo, mejor atención y calidad de vida. Este es un modelo virtuoso de inversión privada y reinversión regional que queremos seguir fortaleciendo", expresó el gobernador regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies Añón.

"De forma consistente, Zona Franca de Punta Arenas ha ido elevando su aporte al desarrollo regional, y el pago de la concesión 2025 vuelve a confirmarlo. Hoy somos la franquicia tributaria que mayor retorno social genera en Magallanes, con recursos concretos que se transforman en inversión pública para la región. Este resultado refleja un espacio en plena consolidación, con más visitantes, mayor actividad económica y proyectos que fortalecen la identidad local, como Mercado Zonaustral, que pone en valor el emprendimiento y la gastronomía regional. Seguiremos trabajando para que la Zona Franca crezca junto a Magallanes y continúe siendo un motor de oportunidades para la región", indicó Eugenio Prieto Katunaric, gerente general de SRI.

Ventas al alza y mayor dinamismo económico

Durante 2025, la Zona Franca registró ventas totales por $450 mil millones, lo que representó un crecimiento de 8,3% respecto del año anterior. El desempeño estuvo impulsado especialmente por el primer semestre, con febrero como el mes más dinámico, anotando un alza de 35,8% en ventas totales.

Las ventas de locales comerciales —principal indicador de actividad del recinto— alcanzaron los $300 mil millones, con un crecimiento anual de 9,1%, marcando un récord histórico y representando dos tercios de toda la actividad de la Zona Franca. En tanto, las ventas de depósitos públicos sumaron $98 mil millones, con un aumento de 13,1%, reflejo de una mayor demanda por bienes intermedios y de capital, asociada a la reactivación de la industria regional.

Las reexpediciones destacaron con un crecimiento de 171,4%, impulsadas principalmente por exportaciones hacia la Patagonia argentina, reafirmando el rol logístico del recinto a escala binacional.

Más oferta, récord en visitas y sólido empleo regional

El dinamismo comercial se tradujo en 47 nuevas aperturas durante 2025, entre locales, islas y grandes tiendas. Entre los hitos del año destaca la apertura de Mercado Zonaustral, con 18 operadores gastronómicos locales; además de nuevas incorporaciones como Supermercados La Sal, Emporio, LATAM Airlines, KFC y SDG, fortaleciendo el mix comercial y de servicios del recinto.

En materia de empleo, el Censo Laboral de diciembre de 2025 registró 2.775 puestos de trabajo directos en Zona Franca, cifra que representa un crecimiento interanual de 3,1%, equivalente a la creación de 83 nuevos empleos durante el período. La dotación laboral mantiene una alta participación femenina, alcanzando el 53%, lo que consolida a Zona Franca como uno de los principales empleadores privados de la Región de Magallanes. Desde el inicio de la concesión en 2008, Zona Franca ha contribuido de manera sostenida a la generación de empleo regional, acumulando más de 1.314 nuevos puestos de trabajo directos, reafirmando su rol como motor de desarrollo económico y social para Magallanes.

En materia de afluencia, durante 2025 la Zona Franca de Punta Arenas recibió más de 10,1 millones de visitantes, con diciembre como el mes de mayor concurrencia, al superar el millón cien mil personas. El promedio mensual llegó a 842 mil visitas, consolidando al recinto como uno de los espacios comerciales y de servicios más visitados de país a nivel regional.

"Zona Franca está viviendo una etapa de consolidación que se siente en la región. El crecimiento de visitantes, la apertura de nuevos proyectos y espacios muestran un recinto que se renueva, integra a emprendedores locales y refuerza su identidad magallánica. Este dinamismo se traduce directamente en inversión regional y demuestra que una concesión bien gestionada puede tener un impacto real y permanente en el desarrollo del territorio ", indicó Prieto Katunaric.

Con estos resultados, Zona Franca de Punta Arenas refuerza su posición como la principal plataforma de negocios de la Patagonia, un espacio seguro y cercano para las familias magallánicas y una herramienta concreta de redistribución económica al servicio del desarrollo regional.

"Quiero agradecer especialmente a la comunidad magallánica por su preferencia, lealtad y cariño hacia la Zona Franca de Punta Arenas. Son las familias, visitantes, emprendedores, trabajadores y usuarios quienes dan vida diariamente a este espacio y hacen posible que su actividad se traduzca en más inversión y desarrollo para la región. Este vínculo con la comunidad es un pilar fundamental de la concesión y refuerza nuestro compromiso de seguir gestionando la Zona Franca con una mirada de largo plazo, poniendo siempre a Magallanes en el centro", concluyó Eugenio Prieto Katunaric, gerente general de SRI.

